Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, помощь партнеров – важнейший источник для госбюджета.

"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают только одну треть наших расходов, две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами", - отметил Марченко.

Отметим, что на саммите ЕС договорились подготовить для Украины новый пакет помощи на 9 млрд евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb