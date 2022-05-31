Госбюджет Украины только на треть пополняется из собственных источников, остальные – от международных доноров, - Минфин
Государственный бюджет только на треть финансируется по собственным поступлениям, две другие трети – это международная грантовая и кредитная помощь
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, помощь партнеров – важнейший источник для госбюджета.
"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают только одну треть наших расходов, две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами", - отметил Марченко.
- Отметим, что на саммите ЕС договорились подготовить для Украины новый пакет помощи на 9 млрд евро.
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