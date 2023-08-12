Об этом первый заместитель начальника Центрального межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда Андрей Харченко проинформировал в эфире Украинского Радио.

Он также отметил, что, по оценкам Международной организации труда, уровень теневой занятости в Украине составляет около девяти процентов занятого населения.

"Человек не может заставить работодателя заключить трудовые отношения, потому что работодатель сам должен понимать, что это его прямая обязанность, поскольку официальное трудоустройство гарантировано Конституцией и другими нормативно правовыми актами в сфере регулирования трудовых отношений", - указал Харченко.

Кроме того, на официально трудоустроенных людей распространяются правовые нормы законодательства об общеобязательном государственном страховании и охране труда.

По словам Харченко, с 16 июня возобновились внеплановые проверки, в частности, по незадекларированному труду. То есть работодателей, которые сознательно уклоняются от оформления работников, могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Также к ним могут быть применены финансовые санкции: штраф за каждого неоформленного работника составляет 67 тысяч грн.

"Если же будут выявлены факты, что работодатель совершает такое правонарушение повторно, то штраф увеличивается втрое - 30 минимальных заработных плат, или 200 000 гривен. То есть предусмотрены существенные штрафы за использование нелегального труда", - добавил Харченко.

Он отметил, что работодатели, создающие новые рабочие места, могут получить государственную поддержку и компенсацию.

"В частности, если мы говорим о внутренне перемещенных лицах, то государство предусматривает компенсацию на выплату заработной платы работникам. Также предусмотрена компенсация расходов на обучение, переподготовку и повышение квалификации внутренне перемещенных лиц или других работников", - отметил первый заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.