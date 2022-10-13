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Эксклюзив

Госбюджет нужно пересматривать и значительную часть средств направить на возобновление энергетики, - Княжицкий

13 октября, 2022 четверг
08:10
война с Россией

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий отметил, что в результате российских ракетных ударов Украина потеряла 30% мощностей энергетики

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нам нужно восстановить энергетику. Если у нас не будет достаточно противовоздушной защиты, то никто не гарантирует, что не будет повторных ударов. Очевидно, что бюджет нужно пересматривать и часть средств направить на восстановление энергетики", – отметил Княжицкий.

Нардеп также добавил, что потеря мощностей украинской энергетики – это угроза не только для нас, но и для европейских стран, которым мы экспортировали энергию.

"Россия будет делать все, чтобы расшатать западные общества, чтобы там снизилась поддержка Украины. Очевидно, что нам больше денег нужно давать не на ремонт дорог по завышенным ценам, а прежде всего на армию и, конечно, на восстановление тех мощностей, которые были уничтожены ракетными ударами", - подчеркнул Княжицкий.

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Украина
ЕС
Николай Княжицкий
военные силы Украины
государственный бюджет
поддержка Украины
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