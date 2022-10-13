Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нам нужно восстановить энергетику. Если у нас не будет достаточно противовоздушной защиты, то никто не гарантирует, что не будет повторных ударов. Очевидно, что бюджет нужно пересматривать и часть средств направить на восстановление энергетики", – отметил Княжицкий.

Нардеп также добавил, что потеря мощностей украинской энергетики – это угроза не только для нас, но и для европейских стран, которым мы экспортировали энергию.

"Россия будет делать все, чтобы расшатать западные общества, чтобы там снизилась поддержка Украины. Очевидно, что нам больше денег нужно давать не на ремонт дорог по завышенным ценам, а прежде всего на армию и, конечно, на восстановление тех мощностей, которые были уничтожены ракетными ударами", - подчеркнул Княжицкий.

США планируют передать Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это возможно физически

Оккупанты могут нанести удары по объектам водоснабжения , поэтому украинцы должны быть готовы к перебоям с водой

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb