Госбюджет на 2021 год перевыполнен на 4,4%, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за 11 месяцев 2021 года государственный бюджет был перевыполнен на 4,4%
Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
По его словам, за 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета.
"В целом в январе-ноябре 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд грн или 104,4% от росписи отчетного периода. Только в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн (+11,3 млрд грн)" , – написал Шмыгаль.
Он добавил, что в итоге дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн).
- Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
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