Госбюджет на 2021 год перевыполнен на 4,4%, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

По его словам, за 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета.

"В целом в январе-ноябре 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд грн или 104,4% от росписи отчетного периода. Только в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн (+11,3 млрд грн)" , – написал Шмыгаль.

Он добавил, что в итоге дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн).