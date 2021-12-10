Госбюджет-2022: законопроект направили на подпись Зеленскому
Законопроект №6000 "О государственном бюджете Украины на 2022 год" направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на карточку закона.
Законопроект был направлен президенту после того, как его подписал глава ВР Руслан Стефанчук.
Согласно закону, в 2022 году доходы госбюджета предусматриваются в сумме 1,322 трлн грн, расходы – 1,497 трлн грн. Предельный объем дефицита госбюджета составляет 188 млрд грн, а поступления от рентных платежей – 71,25 млрд грн.
Также в документе предлагают устранить формулировку о предельном объеме гарантированного госдолга и оставить уровень предельного объема госдолга на уровне 2,725 трлн.
Кроме этого, законом предусматривается, что в 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит – 2 393 грн (с 1 января), 2 508 грн (с 1 июля), 2 589 грн (с 1 декабря). Для трудоспособных лиц он будет достигать: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.
Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 января составит 2 100 грн, с 1 июля - 2 201 грн, с 1 декабря - 2 272 грн. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 618 грн, с 1 июля – 2 744 грн, с 1 декабря – 2 833 грн.
- Напомним, 2 ноября Рада приняла за основу госбюджет-2022.
- 1 декабря Кабмин внес в Раду доработанный проект бюджета на 2022 год.
- 2 декабря Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и в целом.
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