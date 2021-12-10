Госбюджет-2022: законопроект направили на подпись Зеленскому

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на карточку закона.



Законопроект был направлен президенту после того, как его подписал глава ВР Руслан Стефанчук.



Согласно закону, в 2022 году доходы госбюджета предусматриваются в сумме 1,322 трлн грн, расходы – 1,497 трлн грн. Предельный объем дефицита госбюджета составляет 188 млрд грн, а поступления от рентных платежей – 71,25 млрд грн.



Также в документе предлагают устранить формулировку о предельном объеме гарантированного госдолга и оставить уровень предельного объема госдолга на уровне 2,725 трлн.



Кроме этого, законом предусматривается, что в 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит – 2 393 грн (с 1 января), 2 508 грн (с 1 июля), 2 589 грн (с 1 декабря). Для трудоспособных лиц он будет достигать: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.



Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 января составит 2 100 грн, с 1 июля - 2 201 грн, с 1 декабря - 2 272 грн. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 618 грн, с 1 июля – 2 744 грн, с 1 декабря – 2 833 грн.

Напомним, 2 ноября Рада приняла за основу госбюджет-2022.

1 декабря Кабмин внес в Раду доработанный проект бюджета на 2022 год.

2 декабря Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и в целом.