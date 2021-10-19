Госбанки с началу 2020 года сократили объем неработающих кредитов на 108 млрд грн, - НБУ
Государственные банки с началу 2020 года сократили объем неработающих кредитов на 108 млрд грн, или почти 80% от общего сокращения в банковской сфере
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
В пресс-служба напомнили, что банковская система с 1 января 2020 года уменьшила уровень неработающих кредитов до 35% по состоянию на 1 сентября 2021 года.
"Наибольший эффект показали государственные банки, сократив портфеле NPL на 108 млрд грн, что составляет почти 80% от общего сокращения в банковской системе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основным инструментом оздоровления портфелей пока остается списания ранее зарезервированных неработающих активов с одновременным продолжением работы по возврату средств.
В регуляторе отметили, что пока банки не видят нормативных препятствий со стороны НБУ и правительства для эффективного урегулирования проблемных долгов. В то же время банки ожидают эффективную защиту своих прав в судах.
Также отмечается, что украинские банки, в том числе и государственные, преимущественно устойчивые и хорошо капитализированные. Те же финучреждения, для которых установлены выше минимальные требования необходимого уровня нормативов достаточности капитала, уже предоставили регулятору программы капитализации / реструктуризации.
Кроме того, добавили в пресс служба, продолжается рост депозитной базы банков. По состоянию на конец сентября гривневые средства бизнеса выросли на 28% в годовом измерении, населения - на 15%. Темпы роста чистых гривневых корпоративных кредитов превышают 40%, рост чистых розничных кредитов в гривне составляет около 30% год к году, в частности активно развивается ипотечное кредитование.
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