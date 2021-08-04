Госбанк впервые выдал кредит на покупку сельскохозяйственной земли
Государственный Укргазбанк первым в Украине выдал кредит на покупку сельскохозяйственной земли
Об этом сообщила пресс-служба Укргазбанка.
Согласно сообщению, Укргазбанк выдал первый кредит на приобретение сельскохозяйственной земли. Заемщиком стал фермер из Кропивницкого, который выращивает зерновые культуры. Он получил кредит на покупку нескольких участков общей площадью почти 28 га в Долинском районе Кировоградской области.
Отмечается, что банк предоставил кредитные средства на семь лет.
По словам директора департамента розничного кредитования Укргазбанка Максима Ярославского, есть еще несколько желающих взять кредит на покупку сельхозземли из разных уголков Украины.
- Напомним, в Украине с 1 июля заработал рынок земель сельскохозяйственного назначения.
- Кабинет министров 14 июля расширил программу государственных гарантий на мелких и средних аграриев для покупки сельскохозяйственной земли.
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