Госавиаслужба планирует отменить двойные разрешения для совершения полетов
Государственная авиационная служба разработала и выложила на общественное обсуждение новую редакцию авиационных правил, отменяющую двойные разрешения для малой авиации
Об этом говорится на сайте Госавиаслужбы.
Так, под действующей редакцией Авиационных правил от 2005 года необходимо два разрешения на выполнение полетов – от Госавиаслужбы и Украэроцентра (главное оперативное подразделение системы организации воздушного движения Украины).
По правилам новой редакции пилотам будет достаточно подать только одну заявку на выполнение полета – в Украэроцентр. Для этого требуется соответствующая лицензия, старховка и документ, подтверждающий летную пригодность самолета.
Упрощение правил происходит в рамках введения законодательства ЕС в области малой авиации.
К авиации общего назначения (или малой авиации) относятся воздушные суда взлетной массой до 5700 кг. В Украине в настоящее время насчитывается 38 аэродромов, 475 самолетов и 994 пилотов малой авиации. За последние два года в Украине втрое выросло количество выданных свидетельств частного пилота, а число полетов – в полтора раза. В авиашколах учатся более 500 новых пилотов.
- Напомним, количество транзитных рейсов в последний месяц 2021 почти сравнялось с соответствующим показателем 2019 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.17
Покупка 28.17Продажа 28.5
-
EUR
Покупка 31.55Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное