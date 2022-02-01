Госавиаслужба планирует отменить двойные разрешения для совершения полетов

Об этом говорится на сайте Госавиаслужбы.



Так, под действующей редакцией Авиационных правил от 2005 года необходимо два разрешения на выполнение полетов – от Госавиаслужбы и Украэроцентра (главное оперативное подразделение системы организации воздушного движения Украины).



По правилам новой редакции пилотам будет достаточно подать только одну заявку на выполнение полета – в Украэроцентр. Для этого требуется соответствующая лицензия, старховка и документ, подтверждающий летную пригодность самолета.



Упрощение правил происходит в рамках введения законодательства ЕС в области малой авиации.



К авиации общего назначения (или малой авиации) относятся воздушные суда взлетной массой до 5700 кг. В Украине в настоящее время насчитывается 38 аэродромов, 475 самолетов и 994 пилотов малой авиации. За последние два года в Украине втрое выросло количество выданных свидетельств частного пилота, а число полетов – в полтора раза. В авиашколах учатся более 500 новых пилотов.

Напомним, количество транзитных рейсов в последний месяц 2021 почти сравнялось с соответствующим показателем 2019 года.