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Госаудитслужбу и чиновников нужно привлечь к уголовной ответственности за препятствование деятельности ВСУ, - Загородний

19 июля, 2023 среда
11:43
Общество

Государственный аппарат сейчас является внутренним врагом Украины. Такое мнение в эфире Прямого канала высказал политический эксперт, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, комментируя действия правительства и Государственной аудиторской службы (ГАСУ), которая всю прибыль всех поставщиков Минобороны квалифицировала как "убытки государства"

По данным члена Общественного антикоррупционного Совета при Минобороны Даны Яровой, ГАСУ сейчас массово рассылает предписания поставщикам Минобороны с требованием вернуть средства и письма в правоохранительные органы, инициируя уголовные производства против поставщиков армии.

"Народ объединился, чтобы отстаивать страну, предприятия объединились, а государственному аппарату страна безразлична", - говорит Загородний.

Он отметил, что действия госчиновников подпадают под статью 114 Уголовного Кодекса Украины "Препятствование деятельности ВСУ во время особого положения". И их нужно привлечь к уголовной ответственности.

"Если ГАСУ и дальше так будет вести себя, то пара посадок и "проветривания" в СИЗО должны дать понять наконец чиновникам, что сейчас идет война", - отметил Завгородний.

По его словам, это абсурда, когда враг налаживает производство беспилотников и ланцетов, а в Украине чиновники срывают поставки оружия, закупки Минобороны и преследуют собственные оборонные предприятия.

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