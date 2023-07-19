По данным члена Общественного антикоррупционного Совета при Минобороны Даны Яровой, ГАСУ сейчас массово рассылает предписания поставщикам Минобороны с требованием вернуть средства и письма в правоохранительные органы, инициируя уголовные производства против поставщиков армии.

"Народ объединился, чтобы отстаивать страну, предприятия объединились, а государственному аппарату страна безразлична", - говорит Загородний.

Он отметил, что действия госчиновников подпадают под статью 114 Уголовного Кодекса Украины "Препятствование деятельности ВСУ во время особого положения". И их нужно привлечь к уголовной ответственности.

"Если ГАСУ и дальше так будет вести себя, то пара посадок и "проветривания" в СИЗО должны дать понять наконец чиновникам, что сейчас идет война", - отметил Завгородний.

По его словам, это абсурда, когда враг налаживает производство беспилотников и ланцетов, а в Украине чиновники срывают поставки оружия, закупки Минобороны и преследуют собственные оборонные предприятия.