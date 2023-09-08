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OPINION

Госаудитслужба срывает оборонные закупки

Тарас Загородний
8 сентября, 2023 пятница
14:02
Мнение

Предприятия-поставщики сектора безопасности и обороны начали "кошмарить" через Госаудитслужбу: через государственные структуры требуют вернуть прибыль при оборонных закупках за 2022 год

Несколько раз писал об абсурдной ситуации. Если коротко, то чиновники Госаудитслужбы провели аудит в минобороны и решили, что следует считать прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год убытками государства. То есть, например, предприятие, производящее оружие, теперь должно вернуть всю прибыль за прошлый год государству.

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Минобороны подало в суд на Госаудитслужбу, чтобы выводы аудита отменить. Понятно, что частные компании, сотрудничающие с министерством и другими ведомствами, не могут работать без прибыли. Поскольку прибыль часто реинвестируется в производство. И могут просто отказаться от заказов Минобороны, что приведет к катастрофическим последствиям для фронта.

Госаудитслужба начала рассылать письма государственным структурам с требованием вернуть прибыль частным предприятиям, у которых закупали товары или технику в 2022 году. И вот эта шизофрения начала воплощаться в жизнь.

Одно из таких писем получило ООО "Промышленная компания "Пожмаш". Она продала три пожарных машины ГСЧС Львовской области, каждую по цене в 16 млн грн. В договоре была прописана прибыль предприятия - 1,95 млн грн. Западный офис Госаудитслужбы провел проверку и через областное ГСЧС требует вернуть 1,3 млн грн за каждую пожарную машину, за три машины нужно в течение месяца вернуть ГСЧС области 3,4 млн грн, иначе Госаудитслужба угрожает судом.

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Это первый прецедент, когда государственные органы на основе заключения Госаудитслужбы требуют от частной компании вернуть прибыль.

Что же делает власть? Проводит заседание комитетов ВР, где разрабатывает "дорожную карту" по решению этого вопроса! А министр юстиции Денис Малюска предлагает подождать решения суда (один из поставщиков подал в суд на Госаудитслужбу)!

Как оказалось, еще в августе депутаты обратились к премьеру. Шмигаль ответил: "принять безотлагательные меры КМУ по правовой неопределенности ценообразования в сфере оборонных закупок…". Но сегодня 8 сентября, а вопрос не решен. Аудиторы продолжают рассылать "письма счастья" оборонным предприятиям, а те – частным компаниям.

Эй, министр юстиции! Господин премьер-министр! Новый министр обороны! Решите этот вопрос сегодня на уровне правительства или завтра остановится поставка на фронт. А это, в свою очередь, приведет к подрыву обороноспособности страны!

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Об авторе. Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы

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