Госаудитслужба нашла проблем на 30 млрд грн во время проверки фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год

Об этом говорится в отчете на сайте службы.



Всего на "ковидный" фонд выделили 78,4 млрд грн, из которых использовали 67,9 млрд грн. При этом контролем охвачено около 60 млрд. грн.



Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 млрд грн из использованной суммы, из них устранили 155,6 млн грн.



Больше всего нарушений было установлено во время аудита фонда государственных программ и мониторинга закупок.



Служба проверяла 12 госучреждений. Из них лучше всего использовали выделенные средства в МВД и Государственном управлении делами - они потратили 100% предусмотренных средств. Хуже всего справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).

Напомним, 11 июля 2021 года комплексный аудит государственного фонда, предназначенного для противодействия распространению и лечению коронавируса, выявил факт прямого хищения на сумму 124 млн грн, тогда как самих финансовых нарушений, большинство из которых не являются уголовно наказуемыми действиями, насчитывается на 400 млн грн.