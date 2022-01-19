Госаудитслужба нашла проблем на 30 млрд грн во время проверки фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год
Государственная аудиторская служба опубликовала аудит фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год – она выявила проблемных вопросов на 30 млрд грн
Об этом говорится в отчете на сайте службы.
Всего на "ковидный" фонд выделили 78,4 млрд грн, из которых использовали 67,9 млрд грн. При этом контролем охвачено около 60 млрд. грн.
Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 млрд грн из использованной суммы, из них устранили 155,6 млн грн.
Больше всего нарушений было установлено во время аудита фонда государственных программ и мониторинга закупок.
Служба проверяла 12 госучреждений. Из них лучше всего использовали выделенные средства в МВД и Государственном управлении делами - они потратили 100% предусмотренных средств. Хуже всего справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).
- Напомним, 11 июля 2021 года комплексный аудит государственного фонда, предназначенного для противодействия распространению и лечению коронавируса, выявил факт прямого хищения на сумму 124 млн грн, тогда как самих финансовых нарушений, большинство из которых не являются уголовно наказуемыми действиями, насчитывается на 400 млн грн.
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