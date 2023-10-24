Госаудитслужба и бизнес договорились объединить усилия по урегулированию в сфере оборонных закупок

Об этом говорится на сайте ГАСУ .

Меморандум подписали глава Госаудитслужбы Алла Басалаева, глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и руководитель Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий легкой промышленности Александр Соколовский.

Это необходимо для эффективного использования средств в оборонной сфере.

“Основная цель Меморандума – консолидировать усилия бизнеса и государства для того, чтобы способствовать эффективному и законному использованию бюджетных средств, в том числе в оборонной сфере. Ведь в условиях военного положения все потребности сектора безопасности и обороны должны обеспечиваться на достойном уровне. В то же время Госаудитслужба готова присоединиться к усовершенствованию существующей нормативно-правовой базы. Надеюсь, что сегодняшнее подписание Меморандума наладит диалог и консолидирует наши усилия для скорейшего приближения Победы”, - объясняет Басалаева.

Руководитель Госаудитслужбы также предложила на площадке ГАСУ постоянный формат обсуждения важных проблемных вопросов, возникающих у предпринимателей, когда они реализуют проекты, финансируемые из государственного или местных бюджетов.