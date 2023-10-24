Госаудитслужба и бизнес договорились объединить усилия по урегулированию в сфере оборонных закупок
Госаудитслужба и представители бизнеса подписали Меморандум о взаимодействии, чтобы объединить усилия для обеспечения эффективного использования государственных средств во время войны
Об этом говорится на сайте ГАСУ .
Меморандум подписали глава Госаудитслужбы Алла Басалаева, глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и руководитель Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий легкой промышленности Александр Соколовский.
Это необходимо для эффективного использования средств в оборонной сфере.
“Основная цель Меморандума – консолидировать усилия бизнеса и государства для того, чтобы способствовать эффективному и законному использованию бюджетных средств, в том числе в оборонной сфере. Ведь в условиях военного положения все потребности сектора безопасности и обороны должны обеспечиваться на достойном уровне. В то же время Госаудитслужба готова присоединиться к усовершенствованию существующей нормативно-правовой базы. Надеюсь, что сегодняшнее подписание Меморандума наладит диалог и консолидирует наши усилия для скорейшего приближения Победы”, - объясняет Басалаева.
Руководитель Госаудитслужбы также предложила на площадке ГАСУ постоянный формат обсуждения важных проблемных вопросов, возникающих у предпринимателей, когда они реализуют проекты, финансируемые из государственного или местных бюджетов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное