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Госаудиторы выявили на Укрзализныце рисков и нарушений более чем на 60 млн грн, - StateWatch

24 сентября, 2021 пятница
10:00
Экономика Укрзализница

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) обнаружила в Укрзализныце нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 млн грн

Об этом говорится в сообщении проекта "Марлин" общественной организации StateWatch.

Согласно сообщению, речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн; рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов на сумму 29,9 млрд грн и могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн; нарушениях в сфере закупок - 21,5 млрд грн; других нарушениях и недочетах - 7,2 млрд грн.

В целом эксперты насчитали нарушений на 61,4 млрд грн.

В отчете отмечается, что одним из таких нарушений стала закупка грузовых вагонов на сумму $150 млн по кредиту Европейского банка реконструкции и развития в 2018 году. Проект начался, но не был доведен до конца по непонятным причинам. Укрзализныця отказалась от кредитных средств, но заплатила 75 млн грн за их транзакцию, что стало лишними затратами компании.

Также речь идет о безвозмездном предоставлении услуг Укрзализныци и ее филиалов на сумму 108 млн грн, списании 35 млн грн доходов компании при отсутствии претензионной работы юристов Укрзализныци, уплате 113 млн грн санкций за невыполнение Укрзализныцей условий договоров.

Согласно аудиторским отчетам на работу членов совета Укрзализныця официально потратила 63 млн грн. Кроме того, Укрзализныця осуществила выплаты на содержание отдельных членов наблюдательного совета на 15 млн грн без заключения соответствующих актов с корпоративных карт филиала "Центр сервисного обеспечения". Эти средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

Отмечается, что компания так и не оплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти 1 млрд грн, а Укрзализныце грозит пеня.

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Укрзализныця
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