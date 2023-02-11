Госатомрегулирование запретило эксплуатацию 4 энергоблоков Запорожской АЭС

Об этом сообщили в Госатомрегулировании.

Украинский регулятор запретил эксплуатацию энергоблоков №№3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС: это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

"Государственным регулированием при издании указанного распоряжения учтено, что промышленная площадка Запорожской АЭС испытывает периодические обстрелы, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения. Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения в российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП "НАЭК "Энергоатом" нет надлежащих возможностей для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС", - утверждали в учреждении.