Госатомрегулирование запретило эксплуатацию 4 энергоблоков Запорожской АЭС
10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС
Об этом сообщили в Госатомрегулировании.
Украинский регулятор запретил эксплуатацию энергоблоков №№3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС: это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.
"Государственным регулированием при издании указанного распоряжения учтено, что промышленная площадка Запорожской АЭС испытывает периодические обстрелы, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения. Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения в российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП "НАЭК "Энергоатом" нет надлежащих возможностей для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС", - утверждали в учреждении.
- Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил , что ситуация в Запорожской области ухудшается, поэтому зону безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской атомной электростанции нужно создать как можно скорее
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