Госатомрегулирование наладило связь с персоналом на ЧАЭС
Госатомрегулирование наладило каналы связи с персоналом Чернобыльской АЭС на площадке. Они общаются через руководство ДСП ЧАЭС в городе Славутич
Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования.
"Уже 24 дня подряд персонал ДСП "Чернобыльская АЭС" без ротаций мужественно и героически выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации этих объектов", – говорится в сообщении.
Отмечают, что Госатомрегулирование организовали каналы связи с персоналом на площадке через руководство ДСП "Чернобыльская АЭС" в городе Славутич. Однако сейчас невозможно следить за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке ЧАЭС и территории зоны отчуждения. Также невозможен контроль ядерных материалов.
Им удалось узнать, что параметры объекта "Укрытие" контролируют мощность дозы гамма-излучения и плотность нейтронного потока в реакторных помещениях разрушенного энергоблока № 4 не превышают эксплуатационных границ. Персонал также рассказал, что параметры радиационной обстановки на площадке ЧАЭС (по результатам измерений) не превышают своих контрольных уровней.
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