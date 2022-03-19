Госатомрегулирование наладило связь с персоналом на ЧАЭС

Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования.



"Уже 24 дня подряд персонал ДСП "Чернобыльская АЭС" без ротаций мужественно и героически выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации этих объектов", – говорится в сообщении.



Отмечают, что Госатомрегулирование организовали каналы связи с персоналом на площадке через руководство ДСП "Чернобыльская АЭС" в городе Славутич. Однако сейчас невозможно следить за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке ЧАЭС и территории зоны отчуждения. Также невозможен контроль ядерных материалов.



Им удалось узнать, что параметры объекта "Укрытие" контролируют мощность дозы гамма-излучения и плотность нейтронного потока в реакторных помещениях разрушенного энергоблока № 4 не превышают эксплуатационных границ. Персонал также рассказал, что параметры радиационной обстановки на площадке ЧАЭС (по результатам измерений) не превышают своих контрольных уровней.

Напомним, ранее сообщалось, что персонал Чернобыльской АЭС в бесчеловечных условиях работает на безопасность станции и всего мира. Россияне же превратили ЧАЭС в военную базу.

Шмыгаль обсудил с премьер-министром Новой Зеландии Ардерн ужесточение санкций против РФ и ситуацию на ЗАЭС и ЧАЭС.