Госагентство восстановления откроет сметы всех проектов строительства

Об этом написал в телеграмм-канале глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

Сметы на проекты восстановления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства .

На портале ЕГЭСББ появился обновленный функционал публикации смет строящихся за публичные средства объектов, среди которых, и сметы проектов Агентства восстановления. Ознакомиться с информацией о сметах сможет каждый в разделе "Сметная документация".

Найем подчеркнул, что это повышает ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы.

"Мы стремимся, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом", - добавил он и отметил, что это важно не только для Агентства восстановления, но и для общественности и международных партнеров.

Ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации был ограничен.

Создание Единой государственной электронной системы в области строительства началось три года назад. Это одна из составляющих всей цифровой системы, которая станет основой управления восстановлением страны.