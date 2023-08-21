Госагентство восстановления откроет сметы всех проектов строительства
Теперь каждый сможет проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком
Об этом написал в телеграмм-канале глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.
Сметы на проекты восстановления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства .
На портале ЕГЭСББ появился обновленный функционал публикации смет строящихся за публичные средства объектов, среди которых, и сметы проектов Агентства восстановления. Ознакомиться с информацией о сметах сможет каждый в разделе "Сметная документация".
Найем подчеркнул, что это повышает ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы.
"Мы стремимся, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом", - добавил он и отметил, что это важно не только для Агентства восстановления, но и для общественности и международных партнеров.
Ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации был ограничен.
Создание Единой государственной электронной системы в области строительства началось три года назад. Это одна из составляющих всей цифровой системы, которая станет основой управления восстановлением страны.
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