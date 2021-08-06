Госагентство туризма внедряет "знак безопасности" для отелей, которые полностью вакцинировали персонал от COVID-19

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



"Для организации вакцинации уполномоченные лица отеля должны предоставить в ГАРТ информацию (местонахождение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать в Минздраве для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", - цитирует агентство слова главы ДАРТ Марьяны Олеськив.



По ее словам, после вакцинации всего персонала, отель сможет получить подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.



Олеськив отметила, что список таких отелей также будет обнародован на официальном сайте ГАРТ.

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