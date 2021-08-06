Госагентство туризма внедряет "знак безопасности" для отелей, которые полностью вакцинировали персонал от COVID-19
Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала от COVID-19 в ближайшее время для получения "знака безопасности"
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"Для организации вакцинации уполномоченные лица отеля должны предоставить в ГАРТ информацию (местонахождение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать в Минздраве для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", - цитирует агентство слова главы ДАРТ Марьяны Олеськив.
По ее словам, после вакцинации всего персонала, отель сможет получить подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.
Олеськив отметила, что список таких отелей также будет обнародован на официальном сайте ГАРТ.
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