Госагентство развития туризма обратилось в СБУ из-за фирмы, которая организовывала туры в РФ и оккупированную Абхазию

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

Ведомство обратилось в Государственную регуляторную службу за разрешение на внеплановую проверку туроператора о том, как он соблюдает условия лицензии, с целью ее аннулирования.

Кроме того, агентство подало в Службу безопасности Украины заявление о возможной причастности "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания российских военных в Украине.

Отметим, что 10 августа стало известно, что агентство "Кулуар" консультирует по турам в Абхазию - оккупированную Россией часть Грузии.



Пранкер Евгений Вольнов позвонил в "Кулуар" якобы от имени 18 российских военных, которые хотят провести время в Карпатах, и попросил компанию помочь с оформлением документов. Пранкер спросил менеджера, ничего ли страшного, что они являются "русскими военными" с боевым опытом, она ответила: "Нет, если не будете в военной форме".

Заметим, Грузия направила ноту Украине из-за ООО "Клуб туристов Кулуар", которое консультировало туристов, как попасть на территорию оккупированной Абхазии из РФ, чтобы об этом не узнали.

В МИД Украины отреагировали на ноту и заверили, что органы уже занимаются инцидентом

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