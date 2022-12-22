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"Горжусь тем, что помогаю украинцам": британский спасатель поделился опытом с посетителями Гончаренко-центра

22 декабря, 2022 четверг
16:12
Новости

В черкасском Гончаренко-центре с горожанами встретился находящийся в Украине британский пожарный Джейсон Хал, обучающий украинских спасателей преодолевать последствия российских обстрелов

Встреча с черкасчанами состоялась в Черкасском Гончаренко-центре, куда британского пожарного пригласила преподавательница английского языка Олеся Миненко. Зарубежный гость поделился со слушателями интересными историями из собственного опыта. Кроме того, он провел практическое занятие по иностранному языку, объяснив отличия британского и американского английского языка, а также особенности английского юмора.

В настоящее время Джейсон Хал находится в Украине, где учит украинских спасателей, как преодолевать последствия российских обстрелов. В Черкассах он прочитал ряд лекций в Черкасском институте пожарной безопасности, а вскоре отправится в Киев проводить занятия со столичными работниками ГСЧС и студентами-пожарными. “Я объехал много украинских городов, которые пострадали от российской агрессии. Был в Херсоне, Днепре, Кропивницком, Запорожье, Николаеве. Мне очень нравится Украина. И я восхищаюсь украинцами, их смелостью и отчаянностью. Искренне радуюсь тому, что у меня есть возможность быть здесь и делиться с украинцами своим опытом”, - подчеркнул Джейсон Хал.

Мы развиваем международное сотрудничество на всех уровнях. И мы горды тем, что наши центры не только дают возможность украинцам бесплатно выучить английский, но и становятся пространством для взаимодействия и обмена опытом с иностранцами, которые помогают Украине выстоять в эти сложные времена”, – отметил основатель волонтерской сети Алексей Гончаренко.

Для справки: Гончаренко-центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью бесплатного образования разных слоев населения - проведения курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ЗНО, формирования навыков финансовой грамотности, обучения пожилых людей современным технологиям.

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