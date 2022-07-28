"Горжусь быть президентом таких граждан": Зеленский вручил паспорта юным украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский в День Государственности, 28 июля, вручил паспорта юным волонтерам, победителям олимпиад и детям защитников
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
Церемония вручения состоялась на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Сегодня же в Мариинском дворце я вручил паспорта граждан нашего государства, юным украинцам и украинкам - ребятам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий, юным волонтерам, победителям всеукраинских олимпиад, детям наших воинов, защищающих Украину, и детям , кто отдал свою жизнь за независимость государства. Вдохновенная церемония, которая утверждает силу гражданства Украины! В таких детях - будущее Украины, в их искренности и уме. Я горжусь быть президентом таких граждан", - сказал президент.
- Также сегодня, 28 июля, Зеленский вручил Крест боевых заслуг 20 украинским военным.
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