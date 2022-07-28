English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество "Горжусь быть президентом таких граждан": Зеленский вручил паспорта юным украинцам

"Горжусь быть президентом таких граждан": Зеленский вручил паспорта юным украинцам

28 июля, 2022 четверг
23:57
Общество На фото Владимир Зеленский и юные украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский в День Государственности, 28 июля, вручил паспорта юным волонтерам, победителям олимпиад и детям защитников

  • Брифинг президентов
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • Владимир Зеленский вручает паспорт
  • На фото юные украинцы
  • На фото Владимир Зеленский и юные украинцы
  • Совместное фото

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

Церемония вручения состоялась на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Сегодня же в Мариинском дворце я вручил паспорта граждан нашего государства, юным украинцам и украинкам - ребятам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий, юным волонтерам, победителям всеукраинских олимпиад, детям наших воинов, защищающих Украину, и детям , кто отдал свою жизнь за независимость государства. Вдохновенная церемония, которая утверждает силу гражданства Украины! В таких детях - будущее Украины, в их искренности и уме. Я горжусь быть президентом таких граждан", - сказал президент.

  • Также сегодня, 28 июля, Зеленский вручил Крест боевых заслуг 20 украинским военным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Владимир Зеленский
Читайте также:
26 июля, 2022 вторник
Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание
Лавров
27 июля, 2022 среда
Британская разведка назвала цель визита Лаврова в страны Африки
28 июля, 2022 четверг
Обстрел Россией Киевщины: пострадали 5 человек, ракеты попали в воинскую часть
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.07
    Покупка 39.07
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 39.3
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
00:53
Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины, - Госдеп США
00:49
Россия 4 раза в день обстреляла Сумщину, зафиксировано 44 прилета
00:34
$10 млн. США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение
00:18
Песков
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июля
00:01
Россиянам нужен кто-нибудь, кто бы говорил им, что делать. The Washington Post о ложной тактике агрессора
2022, четверг
28 июля
23:42
В Молдове продолжили чрезвычайное положение из-за войны в Украине
23:39
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поблагодарил Сенат США, который поддержал резолюцию о признании РФ спонсором терроризма
23:14
Погиб Глеб Бабич – воин и поэт
23:10
Обновлено
Россияне обстреляли частный сектор Николаева
23:03
Румыния проведет в Черном море международные учения военных водолазов
22:59
Пассажирский речной транспорт
В Херсонской области россияне используют краденое судно для переправы в районе поврежденного моста
22:53
Корбан обратился к Данилову и предложил отказаться от "двойных стандартов"
22:43
В Италии скандал из-за возможной причастности России к распаду правительственной коалиции
22:34
Дуда поздравил украинцев с Днем государственности
22:28
Без смены стратегии мира не будет. Орбан и Нехаммер сошлись на "невозможности газового эмбарго" России
22:12
Россияне четыре раза обстреляли Бахмут из "ураганов"
22:05
Транзит в Калининградскую область снова может прекратиться, - губернатор
22:04
В G-7 прокомментировали назначение Клименко на должность главы САП
21:48
На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики
Эстония не будет выдавать россиянам визы или свидетельства, необходимые для обучения
21:39
До конца этого года. Генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией
21:35
Дмитрий Медведев
В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
21:24
УЕФА начал расследование из-за поведения фанатов "Фенербахче"
21:23
Минцифры обратилось к Meta по поводу сокрытия украинских постов и блокировки аккаунтов
21:19
Опыт, связи и коммуникация. Ким объяснил, почему просил Залужного вернуть Марченко на Николаевщину
21:04
Эстафетную палочку передам незаметно в руки другого. Джонсон уйдет в отставку, несмотря на призывы остаться
20:57
Украина будет экспортировать в ЕС электроэнергию в 2,5 раза больше с 30 июля, - председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий
20:54
Алексей Данилов
Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, - Данилов
20:44
Виктор Орбан
Орбан оправдывается за скандальные высказывания о "смешении рас"
20:36
Россия могла бы остановить войну завтра. Посол США в НАТО озвучила перспективы завершения войны
20:23
Играя с огнем, вы подожжете себя. Си Цзиньпин угрожает Байдену за Тайвань
20:22
Николай Мартыненко
НАБУ и САП сообщили новое подозрение экс-нардепу Мартыненко
20:21
В Коблево на морской мине подорвались два человека
20:14
Зеленский вручил Крест боевых заслуг 20 украинским военным
19:56
Производитель стекла Guardian Industries продал бизнес в России
19:43
В ООН надеются, что первый корабль с зерном выйдет из украинского порта уже 29 июля. Схема движения
19:41
Эксклюзив
Россияне бросали танки и бежали, потому что не имели достаточной технической подготовки, - подполковник в отставке Саламаха
19:31
Германия предоставит Украине средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия
19:21
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Офис президента не считал Венедиктову достаточно послушной, - нардеп Княжицкий
19:15
"Никаких спекуляций нет": Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства
19:10
Оккупанты продолжают обстрелы Донетчины и Харьковщины, оправдываясь выдумками о расположении ВСУ в школах и церквях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV