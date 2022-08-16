Горючее пока не подорожает: Рада провалила голосование за возвращение акциза
Парламент не набрал достаточного количества голосов, чтобы включить в повестку дня законопроект об акцизном налоге на все виды топлива
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").
По словам Железняка, парламент дважды провалил голосование за включение в повестку дня законопроекта №7668 о возврате акцизного налога на топливо на уровне 100 евро/1000 литров.
"Ставили голосование дважды, поэтому это не случайность, а позиция Парламента. Я давил красную кнопку", - написал Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
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14 августа Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее. Документ предусматривал установку акцизного налога в размере 100 евро/тысячу литров для бензина, дизеля и газа.
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Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн убежден, что даже введение акциза не приведет к удорожанию горючего, зато может принести бюджету 3,39 млрд гривен ежемесячно.
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