English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Горюче-смазочные материалы в мире должны подешеветь в ближайшее время, - директор группы компаний Prime Леушкин
Эксклюзив

Горюче-смазочные материалы в мире должны подешеветь в ближайшее время, - директор группы компаний Prime Леушкин

25 июля, 2022 понедельник
14:34
Экономика нефть

Дмитрий Леушкин, директор группы компаний Prime, считает, что договоренность США с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти должна вернуть цены до 70-80 долларов за баррель

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я считаю, что все горюче-смазочные материалы должны подешеветь в ближайшее время. Потому что падает стоимость нефти, и это видим на сайтах котировки нефти. Если США договорились об увеличении добычи с Саудовской Аравией и идет замещение российской нефти, то рынок должен возвращаться к ценам 70-80 долларов за баррель, а это будет приводить к снижению цен на газ, бензин, дизель и авиационный керосин как во всем мире, так и в Украине", - пояснил директор группы компаний Prime.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Саудовская Аравия
нафта
США
Читайте также:
путін
Автор Антин Борковский
24 июля, 2022 воскресенье
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
HIMARS
25 июля, 2022 понедельник
Появление HIMARS на вооружении ВСУ в России называют поворотным моментом в войне, - ISW
Іран
24 июля, 2022 воскресенье
Иран передал РФ боевые беспилотники, - СМИ
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.95
    Покупка 37.95
    Продажа 39.05
  • EUR
    Покупка 38.21
    Продажа 39.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
25 июля
16:11
кредит
Украина с начала года выплатила $1,5 млрд внешнего долга
16:08
В Харькове рядом с остановками общественного транспорта установят железобетонные конструкции укрытия
16:02
Украина получит от НАТО сотни систем борьбы с беспилотниками, - Столтенберг
15:49
"Ни разу не стрелял, только бегал и скрывался от украинской артиллерии": сдавшийся в плен русский наемник
15:49
Киевщину посетили президент Гватемалы и чиновники из Германии
15:43
"Армия дронов": для ВСУ приобретут беспилотники с технологией искусственного интеллекта
15:40
Газпром
Газпром "имеет вопросы" к канадским документам на транспортировку турбины "Северный поток"
15:34
Обновлено
Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО, в ОПУ назвали причину
15:30
Шевченко
Шевченко решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УАФ, - СМИ
15:20
НБУ решил ввести памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины" в свободное обращение
15:19
США и Украина
Украина и США работают над "планом Б" по экспорту украинского зерна, - USAID
15:18
1200 автомобилей заблокированы россиянами в очереди на выезд в Запорожье, 5 человек скончались в ожидании, - Иван Федоров
15:13
Эксклюзив
На фото лидеры стран G7
Страны Запада боятся распада Российской Федерации, – дипломат Чалый
15:04
ковид
В Киеве за неделю удвоилось количество больных COVID-19
15:02
Премьер Молдовы Гаврилица выразила опасения относительно возможного вторжения РФ
14:56
Экс-министрам Лавриновичу и Грищенко объявлено о подозрении в госизмене, - Офис генпрокурора
14:46
жара
Профсоюзы призвали Еврокомиссию установить порог максимальной температуры для работы в жару
14:30
Эксклюзив
Лавров ищет возможности избежать ответственности. Боится наказания за совершенные преступления, - Чалый
14:28
В Киеве мужчина передавал информацию о наших военных корреспондентке одного из российских СМИ
14:23
Евровидение-2023 состоится в Британии от имени Украины
14:22
Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование украинских беженцев
14:19
Благодаря HIMARS на Изюмском направлении стало в десять раз меньше обстрелов со стороны россиян, - комбат 93-й ОМБР
14:13
HIMARS
ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 50 складов РФ с боеприпасами, - Резников
14:08
В российских военных госпиталях не хватает места для раненых, РФ мобилизует медиков для работы в Украине, - разведка
13:50
В Мелитополе россияне пытаются восстановить аэродром с помощью местного завода по производству бетона, - разведка
13:50
Эксклюзив
На отдельных участках мы можем перейти на европути, – экс-министр инфраструктуры Омелян
13:45
"ЕС" требует вернуть социальные гарантии бойцам на фронте, - Нина Южанина
13:43
Эксклюзив
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак устанавливает полный контроль над Генпрокуратурой, - нардеп Арьев
13:36
Эксклюзив
Отставки правительств в Европе не связаны с войной в Украине, - эксперт-международник Яковлев
13:08
Россияне стреляли по Днепропетровщине из спальных районов Энергодара, применив РСЗО, - мэр
12:55
Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста к Херсону, - ISW
12:51
Грозев прокомментировал обвинения ФСБ в участии в операции по угону российских самолетов
12:41
Эксклюзив
Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Власти не вели никаких консультаций с оппозицией по кадровым ротациям в СБУ и Генпрокуратуре, - нардеп Осадчук
12:37
Украинские военные поразили из Bayraktar российский катер, - спикер Одесской ОВА Братчук
12:37
Верховная Рада
В Раде предлагают вернуть мобилизованным сохранение зарплаты по месту работы
12:32
СБУ установила всех коллаборантов и предателей из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области
12:28
Совет польского языка рекомендует полякам использовать фразу "в Украине", а не "на Украине"
12:01
Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен предупредила ЕС об угрозе полной остановки поставок российского газа
11:48
В Украину прибыли переданные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней
11:30
Илон Маск
Илон Маск отреагировал на публикацию WSJ о романе с супругой соучредителя Google
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV