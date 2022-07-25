Горюче-смазочные материалы в мире должны подешеветь в ближайшее время, - директор группы компаний Prime Леушкин
Дмитрий Леушкин, директор группы компаний Prime, считает, что договоренность США с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти должна вернуть цены до 70-80 долларов за баррель
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Я считаю, что все горюче-смазочные материалы должны подешеветь в ближайшее время. Потому что падает стоимость нефти, и это видим на сайтах котировки нефти. Если США договорились об увеличении добычи с Саудовской Аравией и идет замещение российской нефти, то рынок должен возвращаться к ценам 70-80 долларов за баррель, а это будет приводить к снижению цен на газ, бензин, дизель и авиационный керосин как во всем мире, так и в Украине", - пояснил директор группы компаний Prime.
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