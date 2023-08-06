Больше о хлопке в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

Горят российские корабли – два удара за два дня

Эта неделя принесла хлопок в российские порты, а также на борта вражеских кораблей. В частности, речь идет о порте в Новороссийске, вблизи которого попал под удар первый корабль. А также повреждения российского танкера.

Сначала в минобороны РФ 1 августа обвинили ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота, находящихся в 340 км от Севастополя. Утверждали, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.

В среду 2 августа оккупанты заявили, что их корабль в Черном море атаковали (снова) безэкипажным катером. Российские власти обвиняют Украину.

В ночь с 3 на 4 августа украинский морской беспилотник нанес удар по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк". В ГУР отметили, что корабль получил значительные повреждения и, вероятно, некоторое время не будет в строю.

Ночью 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. Представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира.

По мнению экспертов ISW, предыдущие усилия Украины по блокированию в основном были сосредоточены на российских военных целях на суше, но, похоже, Украина сейчас расширяет свои усилия, включая в них морские объекты.

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"Хлопок" на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины также местами раздаются взрывы, однако происхождение у них разное, в том числе и невнимательные действия самих оккупантов.

Вечером 31 июля во временно оккупированном поселке Михайловка вблизи Мелитополя Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как оказалось, оккупанты подорвались на собственных минах.

1 августа в Крыму прогремели взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов.

Вечером в среду, 2 августа, прогремел взрыв во временно оккупированном Мелитополе. В минобороны РФ заявили, что, мол, средствами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников.

В ночь с 3 на 4 августа во временно оккупированном Крыму, в Феодосии, раздались взрывы. В минобороны России обвинили Украину в атаке дронами. Вражеское минобороны утверждает, что якобы дежурными средствами ПВО уничтожено 10 БПЛА, еще три беспилотника – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

– подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Днем в воскресенье, 6 августа, ракеты Сил обороны Украины нанесли повреждения Чонгарскому мосту и мосту через пролив Тонка, соединяющему город Геническ с Арабатской стрелкой. Как утверждает руководитель местной оккупационной администрации Владимир Сальдо, в результате удара в Геническе якобы возникли осложнения со снабжением газом.

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В Москве и других российских городах тоже неспокойно

Начало недели снова принесло "хлопок" в Москву, не обходя стороной и другие области России. Российские власти традиционно обвинили во всей Украине.

В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву – один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину. Два беспилотника якобы сбили ПВО, тогда как один из дронов попал в ту же башню Москва-Сити, что и в предыдущий раз, разрушив этаж, где расположено минэкономики РФ.

Впоследствии, 3 августа, минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотниками по Калужской области. Там заявили, что, мол, средствами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников. В результате вероятной атаки якобы никто не пострадал и нет разрушений.

Россияне также заявили, что в воскресенье, 6 августа, около 11 часов произошла попытка прорыва беспилотников на Москву, один из них якобы сбила местная ПВО. В столичном аэропорту "Внуково" задержаны десятки рейсов.

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Мнения экспертов

Как отмечает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сейчас Украина принимает меры, направленные на противодействие попыткам России господствовать в Черном море. Он также отмечает, что Украина сделала ставку на использование новых ударных морских дронов.

"Ожидаем, что эти меры приведут к потоплению ряда российских военных кораблей, особенно носителей крылатых ракет типа "Калибр", – отмечает эксперт.

Что касается атак на Москву, по мнению Згурца, резонансный эффект от попадания беспилотников по Москве существенен и расшатывает способность российского общества единодушно поддерживать политику Путина. Конечно, отмечает он, раскол в обществе РФ произойдет не сразу, но эти беспилотные комплексы выполняют, в том числе, идеологическую роль.

Между тем, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых подчеркивает, что подбитый корабль РФ "Оленегорский горняк" могут уже не восстановить. А пока не менее полугода, или год он может провести в доке, если до него доплывет.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что порт в Новороссийске россияне используют как базу для обеспечения логистики армии РФ на юге нашей страны. Этот порт является стратегическим для россиян.

"Помимо того, что есть четкий факт повреждения десантного корабля РФ "Оленегорский горняк", есть еще одна интрига. Потому что один из представителей российских властей заявлял, что корабль под названием "Суворовец" также участвовал в отражении атаки наших катеров камикадзе. Катер "Суворовец" - противодиверсионный. По всей вероятности, этот катер не выдержал контакта с нашим дроном-камикадзе и пошел ко дну", – предполагает Киричевский.

Наряду с этим аналитик международного разведывательного сообщества InformNapalm Антон Павлушко отмечает, что в Черном море есть десятки российских целей, которые можно атаковать. Речь идет о тех целях, которые постоянно занимаются снабжением армии РФ.