Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в телемарафоне "Единые новости" в понедельник, 28 ноября.

"Первый совет: не включайте все сразу в первую минуту, потому что сгорят все предохранители", - сказал Коваленко.

По его словам, когда дом подключается к сети, потребители включают все приборы одновременно.

"Поэтому в моменте сильно растет напряжение – в два с половиной раза были случаи, поэтому горят все предохранители и трансформаторы", – отметил глава YASNO.

Также отмечается, что из-за экстренных отключений потребление бытовых потребителей Киева ограничено до 4-6 часов в сутки.

"Делаем все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию, вернемся к отключению по графикам. Следите за обновлением информации. Просим максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему", - сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".