"Горят предохранители и трансформаторы": в YASNO призвали не включать много приборов сразу после появления электричества
Потребителям не стоит торопиться включать все приборы дома сразу после появления электроснабжения, чтобы не допустить перегрузки в сети
Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в телемарафоне "Единые новости" в понедельник, 28 ноября.
"Первый совет: не включайте все сразу в первую минуту, потому что сгорят все предохранители", - сказал Коваленко.
По его словам, когда дом подключается к сети, потребители включают все приборы одновременно.
"Поэтому в моменте сильно растет напряжение – в два с половиной раза были случаи, поэтому горят все предохранители и трансформаторы", – отметил глава YASNO.
Также отмечается, что из-за экстренных отключений потребление бытовых потребителей Киева ограничено до 4-6 часов в сутки.
"Делаем все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию, вернемся к отключению по графикам. Следите за обновлением информации. Просим максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему", - сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".
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