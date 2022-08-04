Горячим направлением становится Юг: враг сконцентрировал 28 батальонных тактических групп, - эксперт Defense Express Рябых

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Горячим направлением становится Юг. По данным разведки, противник пытается концентрировать дополнительные силы и уже стянул около 28 батальонных тактических групп, чтобы сдержать наступательный потенциал ВСУ. Последние недели силы обороны Украины вытесняют противника и уже перешли к огневому контролю, что создало угрозу для дальнейших действий страны-агрессора", - объяснил Рябых.

Военный эксперт также добавил, что ситуация на поле боя сложная, противник пытается давить со всех сторон.

С военной точки зрения понятно, что противнику придется где-то концентрироваться. Ситуацию в районе Авдеевки и Песок стабилизировали, противник отказался от продолжения наступательных действий. Сохраняется сложная ситуация в районе Бахмута. Противник пытается наступать на Бахмутском направлении с востока и юга, постепенно продвигаясь, оттесняет наши силы. Такая острая ситуация сохраняется длительное время. ВСУ сдерживают наступление противника", - отметил Рябых.

1 августа СМИ со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия сообщили, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов. На деоккупированной территории есть села, которые разрушены на 90% и теперь остаются под постоянными обстрелами.

Россия разместила специальное оборудование возле поврежденных ключевых мостов под Херсоном , пытаясь отвернуть дальнейшие удары ВСУ по своим переправам

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb