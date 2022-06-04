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Горячие бои в Запорожской области сместились к границе с Донетчиной, - депутат облсовета Лишенко

4 июня, 2022 суббота
19:47
война с Россией

Сергей Лышенко, волонтер, депутат Запорожского облсовета рассказал, что враг не ведет активных наступательных действий, но продолжает наносить артиллерийские удары по городам и селам Запорожья

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

Депутат Лишенко отметил, что противник не ведет активного наступления в регионе, если сравнивать с другими горячими территориями.

"Постоянно происходят артиллерийские обстрелы, артподготовка по линии столкновения, артиллерийские дуэли уже привычное дело. Но в Запорожской области в последнее время бои сместились ближе к границе с Донецкой областью, именно там сейчас горячая точка. На этой неделе были обстрелы сел вблизи города Запорожье, им хорошо досталось. Враг пытался дотянуться до нашей второй линии обороны перед городом, но результата не получил.и Продолжаются бои возле Гуляйполя и Орехова, города разрушает вражесккая артиллерия", - рассказал депутат.

Также Сергей Лышенко добавил, что по-прежнему враг блокирует выезд гражданских с оккупированных территорий, чтобы оставалась возможность прикрываться людьми во время атаки. Такая ситуация длится несколько недель, но активных наступательных действий не происходит.

  • 26 мая Запорожская ОВА сообщала, что на Запорожье враг наступает в направлении Васильевки и Орехова, от обстрелов возникли пожары
  • 1 июня Запорожская ОВА проинформировала, что оккупанты обьстреляли Гуляйполе на Запорожье: разрушены около 10 домов

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