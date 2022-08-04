Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Самая горячая точка - это действия вокруг Донецка, где россияне пытаются проводить штурм в сторону Песок по двум направлениям - Лозовое и Веселое (населенные пункты Донецкой обл. - ред). Оккупанты пытаются пробить линию обороны, которую удерживают Вооруженные силы Украины с 2015 года. реализовать стратегию, которая была успешной по другим направлениям, - с учетом преобладания в артиллерии", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что штурмовые действия российских захватчиков в большинстве своем безрезультатны.

"На многих направлениях столкновения россияне продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары. Оккупанты совершают штурмовые действия начиная от Изюма, где Россия пытается бросить часть своих сил в направлениях Славянска и Харькова, но безрезультатно. Россияне пытаются двигаться на Бахмут с Юга". .

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 4 августа оккупанты потеряли около 41,5 тыс военных, 4026 бронемашин, 1789 танков и 946 систем артиллерии.

4 августа в Запорожье россияне ударили ракетами по жилым домам , разрушены склады агрофирмы и зернохранилища, осколочные ранения получил один человек.

В этот же день глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Старобельске в Луганской области на этой неделе россияне "мобилизовали" около 80 мужчин, чтобы восполнить свои потери. ВСУ 3 августа вынудило РФ отступить на 14 участках.

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