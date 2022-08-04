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Горячее всего вокруг Донецка: россияне пытаются пробить линию обороны, которую ВСУ держат с 2015-го, - Згурец

4 августа, 2022 четверг
10:37
война с Россией Сергей Згурец

Аналитик Defence Express Сергей Згурец рассказал, что сейчас одна из самых горячих зон боевых действий вокруг Донецка, где российские оккупанты пытаются пробить линию обороны, которую наши Вооруженные силы держат с 2015 года

Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Самая горячая точка - это действия вокруг Донецка, где россияне пытаются проводить штурм в сторону Песок по двум направлениям - Лозовое и Веселое (населенные пункты Донецкой обл. - ред). Оккупанты пытаются пробить линию обороны, которую удерживают Вооруженные силы Украины с 2015 года. реализовать стратегию, которая была успешной по другим направлениям, - с учетом преобладания в артиллерии", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что штурмовые действия российских захватчиков в большинстве своем безрезультатны.

"На многих направлениях столкновения россияне продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары. Оккупанты совершают штурмовые действия начиная от Изюма, где Россия пытается бросить часть своих сил в направлениях Славянска и Харькова, но безрезультатно. Россияне пытаются двигаться на Бахмут с Юга". .

  • По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 4 августа оккупанты потеряли около 41,5 тыс военных, 4026 бронемашин, 1789 танков и 946 систем артиллерии.
  • 4 августа в Запорожье россияне ударили ракетами по жилым домам , разрушены склады агрофирмы и зернохранилища, осколочные ранения получил один человек.
  • В этот же день глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Старобельске в Луганской области на этой неделе россияне "мобилизовали" около 80 мужчин, чтобы восполнить свои потери. ВСУ 3 августа вынудило РФ отступить на 14 участках.

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