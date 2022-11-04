Горячая картофелина субъектности
Думаю, одним из последствий нашей победы станет существенное снижение градуса и повышение осмысленности исторических дискуссий в Восточной Европе, поскольку "главный отсутствующий" этих дискуссий – Россия – либо исчезнет, либо ослабнет достаточно, чтобы ее проигнорировали без подсознательной боязни обрести в конце концов собственную национальную субъектность со всей ее амбивалентностью.
Этот текст стоило бы назвать вслед за Мицкевичем "Do przyjaciół...", только вместо "москалей" вписать список едва ли не всех ранее безгосударственных народов, с которыми Украина имеет некие своего рода исторические счёты. То есть поляков, евреев, крымских татар, белорусов и т.д.
Видите ли, если посмотреть на все-все претензии, основанные на истории, то окажется интересная вещь – практически во всех ламентациях адресату предлагают взять на себя роль субъекта событий, – признать, в общем, что "вы нам делали то и то, потому что считали, что это в порядке вещей и отвечает вашим интересам". Казалось бы, почетное предложение. Так-то оно так, но в подавляющем большинстве его авторы оставляют за "своей" общностью роль объекта - несчастного, обиженного, достойного сострадания и, конечно же, обладателя морального превосходства, которое присуще жертве. Таким образом, обмен неравноценен.
В подавляющем большинстве авторы исторических ламентаций оставляют за "своей" общностью роль объекта - несчастного, обиженного, достойного сочувствия и, конечно же, обладателя морального превосходства, которое присуще жертве.
Он сразу же провоцирует у адресата предложения вспышку колониальной конкуренции и недоверия к коллективному контрагенту. В этом состоянии даже необдуманное слово где-то в дебрях соцсетей равняется Божьему откровению в подтверждение "своей" позиции. Доказательством чего является по крайне мере та легкость, с которой в соцсетях вспыхивают бурные дискуссии с привлечением исторического фактажа чуть ли не со времен Адама, стоит украинскому, польскому или еврейскому политику что-то "не то" сказать или "как-то не так" проголосовать. Историкам в эти бурные дебри лучше не заглядывать – легче "на нервы".
Откуда это берется, да еще с таким единодушием в сценарии, достойном иногда эпитета "интернационального"? Видите ли, последние двести лет абсолютно все участники этого танца "кого бы нам обвинить" находились в составе прежде всего Российской империи. В меньшей степени и менее многочисленным составом – в империях Австрийской или Немецкой. Все три империи Ханна Арендт определяет, как континентальные. А судя по студиям истории Центрально-Восточной Европы, основная черта этого явления наиболее точно схвачена в апокрифической фразе маршала Рыдза-Смиглого: "С немцами мы теряем свободу. С русскими – душу". То есть, континентальная империя обязательно потребует изменения идентичности, изменения языка, религии, традиций – как условие общественного аванса. Империи морской вполне хватит ресурсов, которые можно выкачать из колоний, и послушания колонизированных, продемонстрированного, в частности, в форме готовности повиноваться правилам и законам метрополии и признавать принципиальное превосходство выходцев из нее. Континентальной – никогда. Она как газ – всегда претендует на весь объем.
Континентальная империя обязательно потребует изменения идентичности, смены языка, религии, традиций – как условие общественного аванса. Она как газ – всегда претендует на весь объем.
Отдельным народам "повезло" еще больше – украинцы стали подданными Российской империи в начале 18 века, после утопленного в крови мазепинского восстания. Крымские татары выдерживали давление Османской империи от 16 века. А евреи вообще не имели собственной государственности, и их гоняли все, кому не лень, – как поработители, так и порабощенные – из соображений хоть религиозных, хоть социальных. Для порабощенных евреи время от времени становились удобным объектом снятия фрустрации от системного унижения, которое несли поработители. И громкость ламентации здесь равна глубине травмы. А еще длительности действия травмирующего фактора.
Впрочем, неволя развращает. Как ни странно – развращает. А инерция тем сильнее, чем сильное действие, в конце концов, никто не отменял третий закон Ньютона. Итак, в результате все увлеченно ищут себе очередного "обидчика", которого, конечно, следует ненавидеть. Проще говоря, настоящее предложение звучит так: "давайте вы возьмете на себя роль нашего палача, мы будем вас ненавидеть и списывать на вас все наши беды, потому что нам так легче". Это тем проще благодаря инерции негласной "табели о рангах" порабощенных народов, существовавшей в каждой империи, и конкуренции между подчиненными народами, вылившейся в ряд тяжелых и часто кровавых национальных конфликтов в период между двумя мировыми войнами. Следующим шагом становится "соревнование жертв", когда все начинают соревноваться в том, кому больше не повезло и чьи потери больше и трагичнее.
Неволя развращает. Как ни странно – развращает. Следовательно, все увлеченно ищут себе очередного "обидчика", которого, конечно же, следует ненавидеть.
Итак, имеем первую причину страха субъектности — это, как видим, вполне обоснованный страх того, что товарищи по несчастью быстренько, так, что сами не заметят, как и когда, сделают из тебя виновного.
Причина вторая – более очевидна и неизмеримо трагичнее. Это банально конспект опыта. У украинцев – убийства мазепинцев, разрушенная Сечь, растерзанный зимой 1918-го Киев, карательные экспедиции в села в 1919–1921 годах, коллективизация, Голодомор, Расстрелянное Возрождение, массовые расстрелы в Быковне, Сандормохе, Виннице, расстрелы лета 1941 года, "черносвитники", которые залили своей кровью подступы к Киеву, "красная метла" в селах Западной Украины, публичные пытки, массовые депортации в Сибирь, замученные уже в "гуманные" 1970-80-е годы поэты, "Задушенное Возрождение" шестидесятников и так далее...
У евреев – "черная сотня", "полоса оседлости", погромы, тоже расстрелы интеллигенции, "эвакуация" лета 1941 года, обрекшая сотни тысяч евреев на гибель от Холокоста пулями, послевоенный антисемитизм и, наконец, фактическая торговля людьми в контексте Израиля.
У поляков – резня Праги, утопленные в крови восстания 1830–1831 и 1863–1864 годов, лишенная имущества и высланная в Сибирь шляхта, расстрелы в Катыни, террор 1944–1953 годов, подавление стачек в 1950–1980 гг. и так далее...
У крымских татар – системное вытеснение народа из его Отечества и, наконец, депортация всех, старых и малых, в 1944 году.
Все это оставляло четкую связь: субъектность – это плохо. А если я плохой, то со мной можно поступать так, как поступают. Меня можно наказывать, вывозить, расстреливать и, наконец, уничтожить. Конкретно этот мессидж Москва постоянно посылала покоренным народам. Когда живешь в полной власти насильника из поколения в поколение, ориентация, прежде всего, на "его" логику становится одной из предпосылок выживания. К тому же, только в этой парадигме можно найти объяснение собственному страху и ощущению бессилия – это не он совершает насилие, это просто я так ничтожен, что этого заслуживаю.
Большинство дискуссий о памяти в Восточной Европе – это не о памяти. А тем более не об истории. Это попытка как-то решить уравнение, исключив из него коллективный страх субъектности, постоянно подпитываемый присутствием России во все еще дееспособном состоянии.
Большинство дискуссий о памяти в Восточной Европе – это не о памяти. И тем более не об истории. Это попытка как-то решить уравнение, изъяв из него основную переменную. Этой переменной является удивительный в своем единстве и неизменности от нации к нации коллективный страх субъектности, постоянно подпитываемый присутствием России во все еще дееспособном состоянии.
Его обратная сторона – общее восхищение украинцами, давшими в морду той же России. Думаю, одним из последствий нашей победы станет существенное снижение градуса и повышение осмысленности исторических дискуссий. Поскольку "главный отсутствующий" этих дискуссий либо исчезнет, либо ослабнет достаточно, чтобы его проигнорировали без подсознательной боязни.
Специально для Эспрессо.
Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.
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