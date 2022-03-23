Горвласть Риги обязала посольство России повесить на здании табличку "Улица Независимости Украины"

Об этом пишет LSM .



Самоуправление Латвии заявило, что решение об изменении адресов касается трех зданий, в том числе российского посольства. Сообщения об этом прислали по почте.



В течение трех месяцев с момента вступления решения в силу владельцы зданий должны прикрепить на зданиях таблички с новыми названиями и номерами улиц. Если люди этого не выполнят, полиция самоуправления будет иметь право оштрафовать людей на сумму 10–150 евро.



Ранее Рижская дума приняла решение о переименовании квартала улицы Антонияс, где расположено посольство России, в улицу Независимости Украины.

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