Горстку коллаборантов в оккупированном Херсоне возглавил экс-мэр, "регионал" Сальдо
В воскресенье, 13 марта 2022 года, в Херсоне коллаборанты собрались на первую публичную встречу под открытым небом, которую они назвали "митингом". Мероприятие проходило под красными флагами с запрещенной в Украине коммунистической тоталитарной символикой в виде серпа и молота
На нем выступили наиболее известные в городе местные сторонники идеологии "русского мира" и политики Путина. Об этом рассказывает херсонский журналист Иван Антипенко, также приводящий фотографии с места происшествия, информирует Еспресо.TV .
"В то же время, когда на площади Свободы тысячи людей вышли в поддержку Украины, в парке Славы собралось несколько десятков маргиналов, поддерживающих Россию. О каждом из них мы знали. Теперь они проявились очевидно для всех. Сейчас коротко о публичных", - отмечает Антипенко.
Речь идет о:
Выступает Владимир Сальдо
Владимире Сальдо – бывшем мэре Херсона, члене Партии регионов, экс-нардепе от ПР, голосовавшего за диктаторские законы Януковича и всегда поддерживавшего пророссийскую идеологию.
Сергея Черевко - "идейного ватника", "долгое время работавшего в гуманитарной сфере на руководящих должностях в горсовете". Вместе с Сальдо и после него.
Кирилла Стремоусова – "многолетнего явного агента России в Херсоне, так называемого блоггера".
Стремоусов также является человеком Ильи Кивы, скандальным антивакцинатором, автором многих антиукраинских заявлений.
Игоре Семенчеве – бывшего главу поселка Антоновка.
Татьяне Кузьмич – бывшей преподавательнице Херсонской академии непрерывного образования, недавно привлекавшуюся СБУ за госпредательство и сотрудничество с ФСБ.
Геннадие Шелестенко – редакторе пропагадистского ресурса "Херсонский вестник new".
"А также другие мелкие клоуны", – добавляет Иван Антипенко.
Справка
Весной 2014 года в сети появилась аудиозапись разговора с участием человека с голосом, похожим на голос Владимира Сальдо. На записи того, кого можно идентифицировать как Сальдо, рассказывал, как он со своей группой поддержки готовится противодействовать защитникам Украины и встречать российскую армию из Крыма.
Надлежащего наказания Салдо избежал.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное