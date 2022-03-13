Горстку коллаборантов в оккупированном Херсоне возглавил экс-мэр, "регионал" Сальдо

На нем выступили наиболее известные в городе местные сторонники идеологии "русского мира" и политики Путина. Об этом рассказывает херсонский журналист Иван Антипенко, также приводящий фотографии с места происшествия, информирует Еспресо.TV .



"В то же время, когда на площади Свободы тысячи людей вышли в поддержку Украины, в парке Славы собралось несколько десятков маргиналов, поддерживающих Россию. О каждом из них мы знали. Теперь они проявились очевидно для всех. Сейчас коротко о публичных", - отмечает Антипенко.



Речь идет о:



Выступает Владимир Сальдо



Владимире Сальдо – бывшем мэре Херсона, члене Партии регионов, экс-нардепе от ПР, голосовавшего за диктаторские законы Януковича и всегда поддерживавшего пророссийскую идеологию.



Сергея Черевко - "идейного ватника", "долгое время работавшего в гуманитарной сфере на руководящих должностях в горсовете". Вместе с Сальдо и после него.



Кирилла Стремоусова – "многолетнего явного агента России в Херсоне, так называемого блоггера".



Стремоусов также является человеком Ильи Кивы, скандальным антивакцинатором, автором многих антиукраинских заявлений.



Игоре Семенчеве – бывшего главу поселка Антоновка.



Татьяне Кузьмич – бывшей преподавательнице Херсонской академии непрерывного образования, недавно привлекавшуюся СБУ за госпредательство и сотрудничество с ФСБ.



Геннадие Шелестенко – редакторе пропагадистского ресурса "Херсонский вестник new".



"А также другие мелкие клоуны", – добавляет Иван Антипенко.



Справка



Весной 2014 года в сети появилась аудиозапись разговора с участием человека с голосом, похожим на голос Владимира Сальдо. На записи того, кого можно идентифицировать как Сальдо, рассказывал, как он со своей группой поддержки готовится противодействовать защитникам Украины и встречать российскую армию из Крыма.



Надлежащего наказания Салдо избежал.





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