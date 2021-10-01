Горсовет Владимир-Волынского поддержал возвращение исторического названия города
1 октября городской совет Владимир-Волынского принял решение о возвращении исторического названия города
Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович y Facebook.
"Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без приставки, выдуманной россиянами", - написал нардеп.
Решение поддержали 30 (из 34) депутатов горсовета.
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