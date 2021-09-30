Горсовет уволил мэра Запорожья

Об этом говорится на сайте органа самоуправления .

Депутаты рассмотрели решение о прекращении полномочий и увольнении его с должности.

"Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского главы - 45, против голосовали - 2, воздержались - 3", - говорится в сообщении.

Депутаты передали полномочия Буряка на секретаря городского совета Анатолия Куртева.



Он будет выполнять полномочия городского главы до избрания нового мэра.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк написал заявление об увольнении .