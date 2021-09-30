Горсовет уволил мэра Запорожья
На внеочередной сессии городского совета Запорожья депутаты поддержали решение об остановке полномочий городского главы Владимира Буряка
Об этом говорится на сайте органа самоуправления .
Депутаты рассмотрели решение о прекращении полномочий и увольнении его с должности.
"Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского главы - 45, против голосовали - 2, воздержались - 3", - говорится в сообщении.
Депутаты передали полномочия Буряка на секретаря городского совета Анатолия Куртева.
Он будет выполнять полномочия городского главы до избрания нового мэра.
- Городской голова Запорожья Владимир Буряк написал заявление об увольнении .
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