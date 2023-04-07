Горсовет Полтавы проголосовал за демонтаж памятников Пушкину, Зигину и Ватутину
Депутаты Полтавского городского совета поддержали инициативу демонтировать памятники советским генералам Алексею Зыгину, Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину
Об этом проинформировало издание Полтавщина.
Во время 28-й сессии Полтавского городского совета 8-го созыва депутаты "За Будущее", "ЕС", "Родной город", "Партия простых людей", "Свобода" и "Слуга Народа" утвердили проекты решений. Так, в Полтаве должны снести три памятника: советским генералам Алексею Зигину, Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину.
В течение 60 дней должны демонтировать и перенести памятники Зигину и Ватутину в другое место. Памятник Пушкину в Березовом сквере должен быть убран в течение 45 дней.
Журналисты напомнили, что попытка проголосовать за демонтаж стала третьей: другие попытки 23 декабря и 24 марта были провалены.
- Напомним, во Львовской области демонтировали еще 6 объектов советской монументальной пропаганды.
- За то, что военные снесли советский памятник в селе Борыня во Львовской области, глава ОТО Михаил Шкитак написал заявление в полицию.
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