Горсовет Полтавы проголосовал за демонтаж памятников Пушкину, Зигину и Ватутину

Об этом проинформировало издание Полтавщина.

Во время 28-й сессии Полтавского городского совета 8-го созыва депутаты "За Будущее", "ЕС", "Родной город", "Партия простых людей", "Свобода" и "Слуга Народа" утвердили проекты решений. Так, в Полтаве должны снести три памятника: советским генералам Алексею Зигину, Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину.

В течение 60 дней должны демонтировать и перенести памятники Зигину и Ватутину в другое место. Памятник Пушкину в Березовом сквере должен быть убран в течение 45 дней.

Журналисты напомнили, что попытка проголосовать за демонтаж стала третьей: другие попытки 23 декабря и 24 марта были провалены.