Горсовет Мукачево разыграет среди горожан автомобиль и электросамокаты за прививки от коронавируса
Мукачевский городской совет планирует разыграть среди жителей общины автомобиль Renault Duster, велосипеды, электросамокаты и телевизоры за прививки от коронавируса
Соответствующее Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию COVID-19 утвердили в Мукачевском городском совете.
"Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн грн будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", - говорится в сообщении.
Среди призов определили автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.
Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса.
- Напомним, в Виннице среди вакцинированных против COVID-19 также планируют разыграть велосипеды, телевизоры и автомобиль.
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