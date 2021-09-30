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Горсовет Мукачево разыграет среди горожан автомобиль и электросамокаты за прививки от коронавируса

30 сентября, 2021 четверг
22:57
Общество

Мукачевский городской совет планирует разыграть среди жителей общины автомобиль Renault Duster, велосипеды, электросамокаты и телевизоры за прививки от коронавируса

Соответствующее Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию COVID-19 утвердили в Мукачевском городском совете.

"Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн грн будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", - говорится в сообщении.

Среди призов определили автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.

Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса.

  • Напомним, в Виннице среди вакцинированных против COVID-19 также планируют разыграть велосипеды, телевизоры и автомобиль.

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