Об этом сообщили в телеграме горсовета.

"Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видеоматериалы, снятые российскими пропагандистами, на которых изображены украинские героические защитники Мариуполя, вышедшие с территории Азовстали". - отметили в ведомстве.

В горсовете Мариуполя призвали уважать украинских военных и не действовать в пользу РФ, распространяя вражеские материалы.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

Посредниками в спасении защитников Азовстали выступили Турция, Израиль, Швейцария, Франция и ООН.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как в Азовстали вертолетами доставляли лекарства, продукты и оружие.

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