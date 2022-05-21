Горсовет Мариуполя просит украинские СМИ не распространять российские видео о выходе военных из Азовстали
Горсовет Мариуполя призвал СМИ Украины не распространять видео пропагандистов РФ о выходе украинских военных из Азовстали
Об этом сообщили в телеграме горсовета.
"Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видеоматериалы, снятые российскими пропагандистами, на которых изображены украинские героические защитники Мариуполя, вышедшие с территории Азовстали". - отметили в ведомстве.
В горсовете Мариуполя призвали уважать украинских военных и не действовать в пользу РФ, распространяя вражеские материалы.
- 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
- Посредниками в спасении защитников Азовстали выступили Турция, Израиль, Швейцария, Франция и ООН.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, как в Азовстали вертолетами доставляли лекарства, продукты и оружие.
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