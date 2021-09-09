Горсовет Кривого Рога обратился в парламент о назначении новых выборов мэра
Городской совет Кривого Рога обратилась в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы
Об этом сообщила пресс-служба органа самоуправления .
"Обращаюсь к Верховной Раде Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина", - говорится в обращении, подписанном и.о. мэра Юрием Вилкулом.
Вилкул заявил, что до выборов будет исполнять обязанности городского головы.
В горсовете считают, что выборы Рада может назначить на март 2022 года.
- Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа обнаружили тело криворожского городского головы Константина Павлова.
- Правоохранители начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины .
- 25 августа стало известно, что Юрий Вилкул будет исполнять обязанности городского головы Кривого Рога
- 7 сентября в исполняющего обязанности городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула провели обыски.
- В Нацполиции заявили, что основными версиями смерти городского головы Кривого Рога Константин Павлова считают самоубийство или доведение до него.
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