Горсовет Кривого Рога обратился в парламент о назначении новых выборов мэра

Об этом сообщила пресс-служба органа самоуправления .

"Обращаюсь к Верховной Раде Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина", - говорится в обращении, подписанном и.о. мэра Юрием Вилкулом.

Вилкул заявил, что до выборов будет исполнять обязанности городского головы.

В горсовете считают, что выборы Рада может назначить на март 2022 года.