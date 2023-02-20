Петиция, зарегистрированная на сайте Киевского горсовета в январе 2023 года, набрала необходимые 6000 голосов, ее статус изменен на "на рассмотрении".

"Предлагается временно, на период действия правового режима военного положения, установить льготный (бесплатный) проезд по городскому транспорту всем военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - отметил автор обращения Роман Величко.

После рассмотрения обращения властями будет предоставлен официальный ответ.

Следует отметить, что бесплатный проезд для военных действует в городском транспорте Кривого Рога.