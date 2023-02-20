Горсовет Киева рассматривает вопрос бесплатного проезда для военнослужащих
Киевский городской совет рассматривает вопрос предоставления военнослужащим права на бесплатный проезд в столичном городском транспорте
Петиция, зарегистрированная на сайте Киевского горсовета в январе 2023 года, набрала необходимые 6000 голосов, ее статус изменен на "на рассмотрении".
"Предлагается временно, на период действия правового режима военного положения, установить льготный (бесплатный) проезд по городскому транспорту всем военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - отметил автор обращения Роман Величко.
После рассмотрения обращения властями будет предоставлен официальный ответ.
Следует отметить, что бесплатный проезд для военных действует в городском транспорте Кривого Рога.
- Ранее стало известно, что в Тернополе дети военных будут бесплатно питаться в школах.
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