Горсовет Херсона заявил, что показатели заболеваемости COVID-19 в городе и области не соответствуют "оранжевой" зоне
И.о. заместителя мэра Херсона Роман Головня заявил, что по уровню COVID-заболеваемости город и область находятся на грани "желтой" и "зеленой" карантинных зон
Об этом он заявил в видеообращении.
"Сегодня и вчера в сети интернет распространялась информация, что Херсон и Херсонская область перешли в оранжевую зону эпидемической опасности. Такая информация не соответствует действительности", - сообщил Роман Головня.
По его словам, ни один показатель не свидетельствует о том, что Херсонскую область нужно перевести в "оранжевую" зону карантина.
"По тем показателям заболеваемости, которые мы фиксируем в городе и области, мы находимся на грани "желтой" и "зеленой" зон", - отметил временный заммэра Херсона.
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