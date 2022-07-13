Горсовет Днепра снизил некоторые местные налоги

Об этом по результатам сессии горсовета сообщил мэр Днепра Борис Филатов в телеграмме.

"В Днепре уменьшают налоги на землю и недвижимость. Кое-где — более чем в 4 раза. Облегчение налогового давления позволит предпринимателям сохранить рабочие места и своевременно платить работникам. Это также поддержит бизнес в релокации. Об этом просили сами предприниматели", – написал он.

В частности, город снизил ставку по налогу на нежилую недвижимость на 25% для юридических и физических лиц, а также в 4 раза сократил ставки платы за земельные участки под застройку.

"Это поможет застройщикам уберечься от банкротства, а городу - уберечься от долгостроев", - объяснил Филатов решение горсовета.

Более чем вдвое снизится ставка по земельным участкам для предприятий связи, с 2,3% до 1,3% снизились ставки платы за земельные участки, где работают промышленные предприятия, а также компании энергетики и транспорта, добавил мэр города.

"Для восстановления после ракетных обстрелов мэрия вводит понижающий коэффициент размера платы за землю - 0,3%. Изменения будут действовать с 1 января 2023 года - в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены", - отметил Филатов.

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