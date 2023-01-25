Об этом 25 января сообщила пресс-служба Днепровского горсовета.

"Сегодня на сессии горсовета депутаты поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до 1 млн грн за разрушенное жилье единым платежом. Ранее это подчеркивал мэр Днепра Борис Филатов", - говорится в сообщении. .

В пресс-службе напомнили, что в городе работает два штаба по приему граждан, ставших жертвами российского террора. Там можно подать документы на получение материальной помощи для возмещения ущерба, причиненного имуществу, на получение материальной помощи на лечение пострадавших, на получение материальной помощи семьям погибших. Также в штабах люди могут восстановить утраченный или поврежденный паспорт гражданина Украины, получить свидетельство о смерти погибшего, получить QR-код на денежную помощь от ВПП ООН. Адреса штабов и график работы можно найти на сайте горсовета.

По состоянию на 23 января в Днепре идентифицировали тела 40 погибших жителей многоэтажки, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.

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