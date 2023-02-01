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Гороскоп на февраль 2023 года

1 февраля, 2023 среда
15:40
Общество на фото: знаки зодиака

Февраль – месяц Водолея. Уже сейчас происходит переход эпох – от Рыб к Водолею. Впереди – замена старых законов на новые, смена старого мира новым. Процессы коснутся всех стран Земли

С эрой Водолея общество переходит на новый уровень стандартов и ценностей. Эпоха Водолея – это отход от традиционных норм существования старого мира, развитие и часто непредсказуемость. Формируются новые стандарты по новым правилам и порядкам. Безусловно, это сложные процессы. И пережить их не так-то просто. Но впереди нас ждет Возрождение. Сейчас прошлое пересекается с будущим. Идет борьба старых порядков с новыми. Но со временем эти два мира отойдут друг от друга на достаточно большое расстояние, формируя стойкие параллельные прямые, которыми и считается самодостаточный символ Водолея.

Основная черта февраля для всех знаков зодиака – уделяйте больше внимания родным и близким.

Овен

В первой декаде месяца Овнам необходимо произвести правильную расстановку целей, планов и задач. Первая декада – определение направлений и стратегий. А дальше уже нужно действовать. В феврале у вас всегда будут люди, поддерживающие в нужное время. У вас открывается окно возможностей для запуска новых перспективных дел. Не пренебрегайте помощью друзей. Февраль готовит вам успех, любовь и дружескую помощь. Результаты увидите уже в конце месяца. Верьте в себя и своих близких!

Телец

Для Тельцов февраль подготовил денежные поступления, покровителя/покровительницу и твердое плечо друзей. Личная жизнь пойдет на подъем. Появятся новые интересные планы личного развития. Возможно зачатие новой жизни – ребенка.
Но и расслабляться не следует. Будьте внимательны на работе и не забывайте корректно контролировать своих детей (если они у вас уже есть).

Близнецы

Позаботьтесь о своих родных и близких. В это время они будут больше всего нуждаться в вашем внимании. Не забывайте и о себе. Третья декада февраля принесет вам дивиденды в виде собственных достижений/успехов. Все правильно заложенное в феврале реализуется в течение первой половины 2023 года.

Рак

Посвятите больше времени в этот месяц родным и близким. Проявляйте инициативу в рабочем коллективе. Больше времени следует уделять собственным детям, независимо от их возраста. Разговаривайте с ними, как друзья. Не ругайте и не поучайте. Добрая дружеская беседа важнее и действеннее банального «чтения моралей». Существует возможность возникновения денежных заморочек. Избегайте дорогостоящих покупок в первую декаду месяца. Развивайтесь, ищите свое хобби, растите на карьерном пути. У вас все сбудется.

Лев

Будьте чрезмерно внимательны и трудолюбивы. Особенно в первую декаду месяца. От этого зависит ваш дальнейший успех. Избегайте скандалов и языка вражды. Вторая декада февраля требует вашего внимания для родных и близких. Третья декада февраля принесет ростки успеха, засеянные в первой декаде, если будете соблюдать все пожелания относительно первых двух декад.

Дева

На первом месте – семейные отношения. В работе – присоединяйтесь к партнерству с друзьями. На горизонте – перспективные планы и проекты. Будьте внимательны и сконцентрированы. Не упустите свой шанс. С середины месяца дела пойдут на подъем. А близкие люди/любимый человек будут вашим надежным тылом.

Весы

Месяц станет калейдоскопом событий. Работа, семья, отношения – все будет гармонично вращаться вокруг вас. В первой декаде не забывайте уделять больше внимания хозяйке в собственном доме. Дети, семейный круг и любимые дела – это принесет гармонию в ваше сердце. Вдобавок – попробуйте заниматься спортом, если еще не начали. Вторая половина месяца обещает любовь и приятное новое знакомство.

Скорпион

Поработайте руками в собственном доме. Отремонтируйте его или приобретите новый декор. Позаботьтесь о своей семье. Важно уделять больше времени общению и теплым беседам в кругу семьи. Начало месяца обещает встречи, знакомства, события и переговоры о будущем развитии в работе. Учитесь новому. Февраль – это ваш месяц. Месяц любви и добрых друзей.

Стрелец

Период противостояний у вас подходит к концу. Успех в работе поворачивается к вам лицом. Покупки будут удачными, а поездки – успешными. Вы не останетесь в одиночестве. Друзья и близкие люди в феврале сплачиваются вокруг вас. Попытайтесь позволить себе немного рассслабиться и найдите немного времени для отдыха. В общем, этот месяц благоприятен для вас.

Козерог

Не снижайте планку своих возможностей. Вы будете ментально развиваться при определенной доле сообразительности и большой доле ваших добрых поступков. Вокруг вас начнет формироваться круг новых и интересных людей. Обдуманные дорогостоящие покупки могут в будущем принести хорошие дивиденды. Не обделяйте своим вниманием родных и близких людей. Не бойтесь новых знакомств. И помните, что милосердие – ваша сильная сторона.

Водолей

Планируйте на дальнюю перспективу, невзирая на нестабильность реального времени. Плоды начнете собирать уже с середины весны. Уделяйте больше внимания детям. Февраль – благоприятное время для улучшения жилищных условий и финансового положения. Берегите родных. Нужно почаще с ними общаться. В конце месяца позвольте себе интересную поездку.

Рыбы

Февраль будет для вас хорошим. В первой половине найдите больше времени для работы. Вам нужно заниматься тем делом, которое вы откладывали долгое время. Вас будет ждать успех. Февраль вы проживете в окружении любви, поддержки и внимания, которое в перспективе принесет плоды карьерного роста. В конце месяца вас будут ждать хорошие новости и хорошее самочувствие. Стройте не только свой внешний дом, но и внутренний.

И в заключение

Февраль – время великого таинства. Зима встретится с весной и принесет нам большие надежды на добро и хорошие новости. Это время называется Сретение. Человечество затаило дыхание в надежде и ожидании хороших новостей под незаметными движениями естественных процессов.

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