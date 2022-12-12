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Гороховый суп с копчеными ребрышками. Классический рецепт
Вкусный, насыщенный, сытный и густой суп, который нравится мужчинам! Вкус копченых ребрышек гармонично сочетается с горохом. Это ведь и есть – классический гороховый суп! Наш рецепт самый простой, потому что вам нет нужды заранее замачивать горох
Ингредиенты (условные 12 порций):
- Два стакана гороха
- 700 г копченых ребрышек
- Три литра воды
- Две луковицы
- Две морковки
- Пять картофелин
- Четыре столовых ложки масла
- Десять штук перцы "Горошек"
- Два лавровых листа
- Соль и специи – по вкусу
Рецепт приготовления классического горохового супа:
- Берем колотый горох нужного количества
- Ребра рубим на маленькие куски
- Чистим лук
- Одну луковицу откладываем, а вторую – рубим мелкими кубиками.
- Моем и чистим морковь
- Одну оставляем целой, вторую – натираем на грубой терке
- Моем и чистим картофель, затем нарезаем его брусочками или кубиками, заливаем временно водой
- В большую кастрюлю наливаем воду
- Кладем в кастрюлю хорошо помытые ребра
- Горох промываем очень хорошо
- Добавляем в кастрюлю с ребрами горох
- Ставим кастрюлю на средний огонь вашей плиты
- Когда жидкость начнет закипать и появится пена, шумовкой ее забираем.
- И только после этого огонь делаем совсем малым и варим бульон до часа.
- Далее кладем в суп целые морковь и луковицу – те, что мы отложили в начале.
- Солим с учетом солености ребрышек, то есть не переборщиваем
- Варим наш суп следующие пол часа
- А тем временем зажарим овощи:
- На разогретой сковороде на масле, на маленьком огне, доводим разорванный лук и натертую морковь до золотистой корочки
- Через пол часа вынимаем из супа нашего супа целые морковку и луковицу.
- Закладываем в суп нарезанный мелко картофель.
- Варим суп еще минут пять-семь
- Затем добавляем в гороховый суп приготовленную нами заранее зажарку, лавровый лист и перец горошком.
- Доводим еще раз суп до кипения и кипятим несколько минут.
- А дальше – выключаем огонь, накрываем кастрюлю и немного ждем, пока классический гороховый суп с копчеными ребрышками настоится и натянет в себя все вкусности
- После этого – подаем к столу
Приятного тебе аппетита!
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