Городской транспорт Киева будет работать на два часа дольше в новогоднюю ночь

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования", - говорится в сообщении.



Кроме этого, во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в зависимости от пассажиропотока возможно закрытие на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Площадь Независимости".

Напомним, 18 декабря в Киеве зажгли главную елку Украины.