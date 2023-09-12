Городской совет Чернигова не будет запрещать детям без прививок посещать образовательные учреждения

Об этом сообщает "Общественное Чернигов".

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако 12 сентября на совещании в городском совете заявил о том, что не будет запрещать посещение учебных заведений непривитым детям

"Вы придумали постановление, не обижайтесь, но оно полностью идиотское, и мы этим заниматься не будем. Мы не против прививки, но не надо за счет детей, за счет образования решать вопросы, которые нужно решать совсем другим способом", - отметил он.

В частности, Ломако добавил, что из-за ковида и полномасштабной войны дети и так долго на дистанционном обучении. А в прошлом году онлайн обучалось более половины учеников Чернигова.

"Работайте информационно, работайте с родителями индивидуально, работайте через медицину. Но придумать, отстранить детей от школы из-за того, что провален у вас процесс вакцинации – это абсолютная глупость. И сейчас вы хотите на следующей неделе, чтобы кто-то их не допустил на уроки из-за отсутствия вакцинации. И таким образом они останутся дома, они будут онлайн учиться", - отметил и.о. городского главы Чернигова.

По словам Александра Ломаки, запретом посещать образовательные учреждения нельзя решить проблемы, поскольку будут продолжать ходить в кинотеатры и торговые центры и общаться со сверстниками. По его мнению, из-за этого только остановится учебный процесс, в результате чего поднимется общественное недовольство.

Заместитель гендиректора областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Артем Ярошенко сообщил на совещании, что Черниговская область занимает последнее место среди областей по догоняющей кампании по прививкам от кори -13,1% по плану.

"Город Чернигов, здесь вообще ситуация немного непонятна, пока разбираемся по выполнению плана. Из 2200 прививок выполнило 270 прививок по состоянию на вчера на вечер. То есть, сами понимаете, чуть больше 10% прививок", — заявил Ярошенко.

В частности, он отметил, что информационная кампания проводится.

"И если будет где-то выявленный случай кори в любой школе, то эта школа закроется минимум на 45 дней".