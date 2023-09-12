Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Городской совет Чернигова не будет запрещать детям без прививок посещать образовательные учреждения

Городской совет Чернигова не будет запрещать детям без прививок посещать образовательные учреждения

12 сентября, 2023 вторник
12:35
Общество

И.о. городского главы Чернигова Александр Ломако 12 сентября на совещании в городском совете заявил о том, что не будет запрещать непривитым детям посещать школы, детсады и кружки

Об этом сообщает "Общественное Чернигов".

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако 12 сентября на совещании в городском совете заявил о том, что не будет запрещать посещение учебных заведений непривитым детям

"Вы придумали постановление, не обижайтесь, но оно полностью идиотское, и мы этим заниматься не будем. Мы не против прививки, но не надо за счет детей, за счет образования решать вопросы, которые нужно решать совсем другим способом", - отметил он.

В частности, Ломако добавил, что из-за ковида и полномасштабной войны дети и так долго на дистанционном обучении. А в прошлом году онлайн обучалось более половины учеников Чернигова.

"Работайте информационно, работайте с родителями индивидуально, работайте через медицину. Но придумать, отстранить детей от школы из-за того, что провален у вас процесс вакцинации – это абсолютная глупость. И сейчас вы хотите на следующей неделе, чтобы кто-то их не допустил на уроки из-за отсутствия вакцинации. И таким образом они останутся дома, они будут онлайн учиться", - отметил и.о. городского главы Чернигова.

По словам Александра Ломаки, запретом посещать образовательные учреждения нельзя решить проблемы, поскольку будут продолжать ходить в кинотеатры и торговые центры и общаться со сверстниками. По его мнению, из-за этого только остановится учебный процесс, в результате чего поднимется общественное недовольство.

Заместитель гендиректора областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Артем Ярошенко сообщил на совещании, что Черниговская область занимает последнее место среди областей по догоняющей кампании по прививкам от кори -13,1% по плану.

"Город Чернигов, здесь вообще ситуация немного непонятна, пока разбираемся по выполнению плана. Из 2200 прививок выполнило 270 прививок по состоянию на вчера на вечер. То есть, сами понимаете, чуть больше 10% прививок", — заявил Ярошенко.

В частности, он отметил, что информационная кампания проводится.

"И если будет где-то выявленный случай кори в любой школе, то эта школа закроется минимум на 45 дней".

  • 3 апреля ЮНИСЕФ доставил в Украину 35 200 доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Препараты были предоставлены бесплатно как гуманитарная помощь.

  • Минздрав сообщил о том, что в Украине зарегистрировано несколько случаев кори, которая заразна и очень опасна. Специфического лечения от него нет. Самая эффективная мера – вакцинация.

Здоровье
образование
Медицина
Чернигов
Читайте также:
карта заставочна
11 сентября, 2023 понедельник
Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки
Сенат США
12 сентября, 2023 вторник
Скандал с отключенным Starlink в Крыму: в Сенате США требуют провести расследование в отношении действий Илона Маска
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
11 сентября, 2023 понедельник
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.29
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
12 сентября
14:00
OPINION
Минфин не доволен укреплением гривны. Почему?
13:40
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
13:35
Украинские военные включали на частотах пилотов РФ похоронный марш в первые дни полномасштабной войны, - управление РЭБ
13:34
Аварийные посадки самолетов в полях РФ участятся, - Центр стратегических коммуникаций
13:31
"Контролируют больше года": в ВМС рассказали подробности возвращения "вышек Бойко"
13:30
Российские оккупанты стягивают резервы с глубины РФ: боятся прорыва обороны ВСУ
13:23
Платил зарплату несуществующим работникам: в Киеве директору роддома сообщено о подозрении в растрате 4,5 млн грн
13:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району
13:21
Сопротивление: население временно оккупированной Запорожской области проигнорировало "выборы"
13:16
В Житомире женщина нашла арсенал оружия со Второй мировой войны, когда копала картошку на огороде
13:10
Бербок стремится усилить трансатлантический альянс с США из-за вызовов Китая
13:06
Агентство восстановления создало интерактивную карту публичных закупок на восстановление: что будут отстраивать в первую очередь
13:04
Федерация работодателей призывает Шмыгаля изменить постановление, которым прибыль оборонных предприятий считается убытком государству
13:01
Помогал уклонистам бежать из страны под видом "церковных миссионеров": СБУ задержала экс-диакона УПЦ (МП)
12:56
В Токио отменяют гендерные квоты для поступления в государственные школы
12:52
Вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по спорному языковому вопросу
12:45
Россия создала такие условия "выборов", что можно написать любые цифры и результаты явки - представитель президента Украины в АР Крым
12:41
ПАСЕ
"Де-факто диктатура": в ПАСЕ выразили обеспокоенность возможностью Путина быть президентом бессрочно
12:39
Эксклюзив
москва, кремль
В Украинском институте будущего рассказали, кого россияне считают наиболее вероятным преемником Путина
12:36
В Киеве с 20 сентября ограничат въезд грузовиков в часы пик
12:33
Россияне ударили по Красногоровке и Авдеевке: 2 человека погибли, еще 3 ранены
12:25
Германия продолжает импортировать российскую нефть через Индию
12:19
Посол Израиля прибыл с визитом в Днепр: обсудили возобновление разрушенных районов области
12:15
Apple представит новый iPhone 15: где и когда смотреть презентацию
12:11
Путин заявил, что в РФ 270 тыс. человек добровольно подписали военные контракты за последние 6-7 месяцев
12:08
Говорили только о фронте: президент собрал военный кабинет
12:04
OPINION
Российские дроны в Румынии: в ответ - тишина
11:58
кредит
За время войны украинские предприниматели получили от банков кредиты на сумму более 140 млрд гривен
11:56
Принудительная паспортизация: россияне ищут тех, кто не получил паспорт РФ на оккупированных территориях Херсона
11:44
Стрельба в Днепре: сообщено о подозрении спутнице погибшего, сопротивлявшейся полицейскому
11:39
Можно купить в Дии: Минфин выпустил новые военные облигации "Евпатория"
11:37
Игры Непокоренных 2023: Национальная сборная Украины завоевала еще 4 награды
11:30
Ученые из Венгрии доказали, что собаки могут слышать голос хозяина даже во сне
11:18
В результате вражеских обстрелов есть повреждения в сетях в четырех областях Украины: ситуация в энергосистеме
11:07
Россияне удерживают в Черном море 2 ракетоносителя с 16 "калибрами"
10:55
Обзор
Россия будет воевать северокорейскими боеприпасами, Украина на шаг ближе к возвращению Крыма. Акценты мировых СМИ 12 сентября
10:54
Эксклюзив
Власти Белой Церкви планируют приобрести убыточную ТЭЦ за 300 млн грн
10:47
Владимир Путин
Путин предлагает праздновать в РФ день утверждения оккупации украинских территорий
10:45
РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены
10:35
Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью: открытым остается один
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV