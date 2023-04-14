Городской голова Полтавы Мамай по приговору суда уволен с должности
14 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что мэр Полтавы Александр Мамай освобожден от должности во исполнение приговора суда
Об этом информирует САП.
"Набрал законную силу приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской голова А. Мамая признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений", - пишет пресс-служба.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Мамая уволена исполнительным комитетом Полтавского городского совета с должности мэра и издана трудовая книжка.
Напомним, что 2 марта Александру Мамаю объявили приговор за растрату бюджета Полтавской общины на своих уборщиц.
Суд утвердил соглашение мэра со следствием. Согласно ей, Мамай 1 год не сможет занимать публичные должности и получил условный срок вместо 5 лет тюрьмы.
Кроме этого, Александр Мамай уже вернул в бюджет потраченные деньги на уборщиц. Во время заседания глава общества признался, что уборщиц устроили именно по его указанию.
Кроме того, по условиям соглашения городской голова обязуется перечислить в Фонд United 24 на общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов" 2 млн. грн.
- В декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, Александр Мамай заявил, что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата".
- В декабре 2022 года Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 УК Украины, это произошло после его заявления о создании в области воинской части, которая будет заниматься тремя областями. Мэр Полтавы назвал подозрение "политически мотивированным".
- Александр Мамай также обвиняется в деле по разглашению информации об ВСУ. 23 января Киевский районный суд Полтавы отказался отстранить его от должности мэра в этом производстве.
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