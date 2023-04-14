Городской голова Полтавы Мамай по приговору суда уволен с должности

Об этом информирует САП.

"Набрал законную силу приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской голова А. Мамая признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений", - пишет пресс-служба.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Мамая уволена исполнительным комитетом Полтавского городского совета с должности мэра и издана трудовая книжка.

Напомним, что 2 марта Александру Мамаю объявили приговор за растрату бюджета Полтавской общины на своих уборщиц.

Суд утвердил соглашение мэра со следствием. Согласно ей, Мамай 1 год не сможет занимать публичные должности и получил условный срок вместо 5 лет тюрьмы.

Кроме этого, Александр Мамай уже вернул в бюджет потраченные деньги на уборщиц. Во время заседания глава общества признался, что уборщиц устроили именно по его указанию.

Кроме того, по условиям соглашения городской голова обязуется перечислить в Фонд United 24 на общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов" 2 млн. грн.