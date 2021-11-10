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Городской глава Чернигова Атрошенко назвал курс Украины на вступление в НАТО "фигней"
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал НАТО "неэффективным клубом", а курс Украины на вступление в Североатлантический альянс - "фигней"
"Вот сегодня мы говорим о НАТО. Что нам нужно вступить в НАТО? Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как это неоднократно свидетельствовало, какой-то там... условно говоря... клуб. Кого он защитил в последнее время - на кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО? Никого", - заявил мэр Чернигова.
Он также заявил, что Югославию "в свое время бомбили, устанавливая демократию".
Ранее, в декабре 2020 года, Атрошенко заявил, что "ровно шел по жизни" и поэтому может говорить "и с президентом, и с вором".
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируется подтвердить решение о будущем членстве Украины .
- Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что РФ не имеет права голоса по вопросу вступления Украины в НАТО.
- Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность сотрудничеством Украины и НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться расширения НАТО , в частности, в случае присоединения Украины к Альянсу.
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