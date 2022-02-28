Городскому голове Купянска в Харьковской области сообщили о подозрении за намерение "сдать" город

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.



В отношении мэра возбудили уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, 27 февраля находящийся на Харьковщине городской голова города Купянск Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российской армии.

"Преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого предателя: они будут нести ответственность по закону", - заявили в Службе безопасности.