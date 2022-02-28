НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной
Городскому голове Купянска в Харьковской области сообщили о подозрении за намерение "сдать" город
СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадию Мацегору за намеренье "сдать" город российским оккупантам и переговоры с ними
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
В отношении мэра возбудили уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
- Напомним, 27 февраля находящийся на Харьковщине городской голова города Купянск Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российской армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+3°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное
2022, понедельник
28 февраля
18:00
Российские войска могут глушить интернет, связь и телевидение в прифронтовой зоне для распространения дезинформации, - Киевская ОГА
16:38
На Харьковщине россияне обстреливают мирные районы из тяжелой артиллерии, погибли 11 человек, - глава ОГА
16:11
Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000
14:58
В Василькове в результате обстрелов без отопления остались 12 домов, Киевская ОГА продолжает восстанавливать котельные
14:56
До 14:00 было уничтожено более 200 единиц техники захватчиков на направлениях трассы Ирпень-Житомир, - Арестович
14:42
"Russian ship - Fuck you": киберполиция сообщила о благотворительном NFT-проекте в поддержку ВСУ
13:55
"Открываем киберфронт": СБУ призвала украинцев сообщать в чат-бот об уязвимости киберзащиты российских объектов
13:01
"Путин проиграл войну Украине и подлежит отстранению или ликвидации": Центр исследований армии призвал россиян спасти будущее их детей
12:44
По законам военного времени: Кличко предупредил, что мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения