Городского голову Голой Пристани похитили оккупанты

Об этом сообщают представители городского совета Голой Пристани.



"Сегодня представители РФ забрали и вывезли в неизвестном направлении городского голову, надеемся, что с ним будет все в порядке. Вместе с тем нам нужно продолжать жизнь в городе. Для этого вы должны сохранять спокойствие, не паниковать. Мы продолжаем выполнять свои полномочия. И работники бюджетной сферы также продолжают выполнять свои полномочия, будут предоставлять услуги, которые вы получали до этого времени. Образовательная, медицинская отрасль, жилищно-коммунальная и другие", - говорится в сообщении.

Напомним, захватчики проникли в Офис Представительства Президента в Херсоне.