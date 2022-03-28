Городского голову Голой Пристани похитили оккупанты
28 марта на территории Голой Пристани на Херсонщине российские военные задержали Голопристанского городского голову Александра Бабича и вывезли в неизвестном направлении
Об этом сообщают представители городского совета Голой Пристани.
"Сегодня представители РФ забрали и вывезли в неизвестном направлении городского голову, надеемся, что с ним будет все в порядке. Вместе с тем нам нужно продолжать жизнь в городе. Для этого вы должны сохранять спокойствие, не паниковать. Мы продолжаем выполнять свои полномочия. И работники бюджетной сферы также продолжают выполнять свои полномочия, будут предоставлять услуги, которые вы получали до этого времени. Образовательная, медицинская отрасль, жилищно-коммунальная и другие", - говорится в сообщении.
- Напомним, захватчики проникли в Офис Представительства Президента в Херсоне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное