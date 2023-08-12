Об этом Кличко написал в telegram.

Мэр Киева отметил, что городские власти не давали никаких разрешений или согласований на снос дома, и он будет инициировать разрыв Киевсоветом договора аренды с 2009 года на улице Ярославской, 13-Б. Кроме того, готовится обращение к правоохранителям о проверке законности действий собственника.

Также Кличко будет инициировать принятие Киевсоветом решения, запрещающего владельцам зданий старше 100 лет, независимо от внесения в реестр, реконструировать или совершать другие действия со зданиями города без заключений градсовета.

Он напомнил, что в январе Верховная Рада отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, дорожные, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины.

"И следующее и более глобально: Киев требует от Верховной Рады наконец-то принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных собственников, возвращать в собственность громады памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы не содержат должным образом, что приводит к их разрушению", - подытожил Кличко.

По его словам, этот законопроект будет распространяться на охрану культурного наследия всей страны.