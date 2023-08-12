Городские власти не давали разрешение: Кличко отреагировал на снос 200-летней усадьбы на Подоле в Киеве
Киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на снос 200-летней усадьбы на Подоле в Киеве: он заявил, что городские власти не давали разрешения на такие действия и готовят обращение к правоохранителям
Об этом Кличко написал в telegram.
Мэр Киева отметил, что городские власти не давали никаких разрешений или согласований на снос дома, и он будет инициировать разрыв Киевсоветом договора аренды с 2009 года на улице Ярославской, 13-Б. Кроме того, готовится обращение к правоохранителям о проверке законности действий собственника.
Также Кличко будет инициировать принятие Киевсоветом решения, запрещающего владельцам зданий старше 100 лет, независимо от внесения в реестр, реконструировать или совершать другие действия со зданиями города без заключений градсовета.
Он напомнил, что в январе Верховная Рада отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, дорожные, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины.
"И следующее и более глобально: Киев требует от Верховной Рады наконец-то принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных собственников, возвращать в собственность громады памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы не содержат должным образом, что приводит к их разрушению", - подытожил Кличко.
По его словам, этот законопроект будет распространяться на охрану культурного наследия всей страны.
- 10 августа в Киеве по улице Ярославской застройщик снес 200-летнюю усадьбу, которая была образцом жилой деревянной застройки ХІХ века. Полиция открыла уголовное производство.
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