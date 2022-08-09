Городские власти Кишинева обнародовали рекомендации на случай аварии на Запорожской АЭС
Мэрия Кишинева опубликовала рекомендации на случай ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, которую в последние дни постоянно обстреливают российские оккупанты
Об этом сообщает NewsMaker.
Как известно, Молдова находится всего в 740 км от Запорожской АЭС.
Недавно глава управления общественного здоровья мэрии Борис Гилка обвинил министерство здравоохранения страны в том, что гражданами до сих пор не рассказали, как себя вести в случае ядерной катастрофы.
В случае аварии на атомные станции мэрия рекомендует прежде всего зайти в закрытое помещение и не выходить из него. Кроме того, закрыть окна, двери и вентиляционные проемы и выключить систему вентиляции, если она есть. При нахождении в машине рекомендуется закрыть окна, выключить вентиляцию и оставить пораженную зону.
Чтобы удалить какие-либо частицы радиоактивной пыли, рекомендуют вымыть волосы и тело. Одежду поместить в пластиковый пакет.
Чтобы предотвратить всасывание щитовидной железой радиоактивного йода, рекомендуют принимать таблетки йодистого калия. будет выводиться из организма", - пишет Гилка.
При этом он отметил, что министерство здравоохранения Молдовы должно уточнить, в каких дозах рекомендуется принимать йодид калий, кому можно и кому нельзя его пить.
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